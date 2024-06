EU di nuovo contro Apple per le regole dell'App Store: il colosso americano non permette la concorrenza

La Commissione ha concluso che Apple - e più precisamente il suo App Store - viola il DMA . Il motivo specifico è legato al fatto che impedisce agli sviluppatori del negozio di indirizzare liberamente i consumatori verso canali alternativi per offerte e contenuti. È tecnicamente possibile creare dei link per presentare promozioni esterne all'App Store ma la gestione di questo sistema è molto complessa secondo la Commissione e questo danneggia la concorrenza. Inoltre, Apple richiede un pagamento nel caso nel quale l'utente acquisti qualcosa tramite un link che porta verso l'esterno, ma pretende più di quanto è consentito, visto che l'affiliazione dura sette giorni dopo il click.

La tassa dei 50 centesimi di Apple e l'indagine dell'EU

Inoltre, come possiamo leggere sul sito ufficiale, "la Commissione ha avviato un nuovo procedimento per inottemperanza nei confronti di Apple per il timore che i suoi nuovi requisiti contrattuali per gli sviluppatori di app e gli app store di terze parti, tra cui la nuova "Core Technology Fee" di Apple, non siano in grado di garantire l'effettivo rispetto degli obblighi di Apple ai sensi della DMA."

In questo caso si parla del fatto che Apple prevede una tassa di 50 centesimi per le app distribuite tramite l'App Store a ogni installazione di tale app dopo che si è superato il milione di download in un anno. Per il momento l'EU vuole verificare che questo non vada in violazione del DMA, ma non ha raggiunto una conclusione.

