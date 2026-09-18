Pearl Abyss aggiorna Crimson Desert alla versione 2.03.00: modifiche a cavalli, missioni e QTE

Tra le modifiche più rilevanti sul fronte contenuti, chi avvia una nuova partita da un salvataggio esistente riceverà ora almeno 1.000 monete d'argento sotto forma di borse cumulabili. Alla modalità foto è stata aggiunta una funzione di "movimento preciso" per un controllo più fine della telecamera, mentre sul fronte missioni sono stati risolti diversi problemi: non sarà più possibile aggirare i tempi di attesa previsti in alcune quest, e le missioni di combattimento non verranno più annullate salvando e ricaricando la partita dopo un invio in spedizione. Corretto anche il comportamento del cavallo avversario durante le gare, che in precedenza risultava troppo veloce, oltre a un bug che posizionava scorrettamente il PNG guida nella missione "Segreti celati al buio" in caso di nuovo tentativo.

Pearl Abyss ha pubblicato la patch 2.03.00 per Crimson Desert , un aggiornamento incentrato principalmente sulla correzione di bug e su vari miglioramenti alla stabilità generale del gioco, già in distribuzione su tutte le piattaforme.

Altre novità

Sul fronte dei controlli, gli sviluppatori sono intervenuti sui QTE legati agli attacchi degli orsi, uniformando il comportamento che in precedenza variava a seconda del tasto premuto, e hanno riassegnato il pulsante per i Dettagli abilità nei menu di Stalla e Gestione animali da compagnia. Risolti inoltre un blocco dei comandi durante la missione "Indaga sulla voce misteriosa" e un problema che immobilizzava il personaggio nell'uso di certi oggetti mentre si cavalca.

Per quanto riguarda combattimento e movimenti, ora si può saltare mentre si corre sull'acqua e, equipaggiando i Calcaflutti, anche scivolare. Corretti anche un bug per cui i nemici respinti in combattimento non cadevano sempre dai dirupi come previsto, e un eccesso di danno da caduta quando si scendeva da A.T.A.G. a mezz'aria.

Non mancano interventi minori su interfaccia (testi che tremolavano o si visualizzavano in modo anomalo durante lo scorrimento) e localizzazione, con vari errori corretti in tutte le lingue supportate. Sul piano grafico, è stato aggiornato l'SDK NVIDIA Streamline alla versione 2.14.1, che porta il modello Transformer più recente al DLSS Ray Reconstruction. Insomma, a ormai diversi mesi dal lancio, Crimson Desert continua a ricevere aggiornamenti massicci, che sistemano i problemi residui.