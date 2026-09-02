Ora è possibile provare Crimson Desert grazie a una demo in streaming su Twitch

Se siete interessati, trovate la versione di prova al link dedicato . Una volta effettuato l'accesso con il vostro account Twitch potrete avviarla subito, sia con mouse e tastiera sia utilizzando un controller.

Pearl Abyss ha annunciato un'iniziativa peculiare legata a Crimson Desert : da oggi è possibile provarlo tramite una demo in streaming da 20 minuti su Twitch , giocabile immediatamente senza dover scaricare nulla.

Una nuova frontiera per le demo?

Tradizionalmente Twitch è la piattaforma dove gli utenti guardano altri giocare, ma Amazon ha iniziato a sperimentare la possibilità di avviare demo direttamente dal sito, trasformando la visione in prova immediata. Questa funzionalità è resa possibile da GameLift Streams, il servizio cloud di Amazon Web Services che permette agli sviluppatori di rendere disponibili build giocabili in streaming fino a 1080p e 60 fps.

L'idea alla base è semplice: le demo tradizionali, distribuite tramite download su Steam o sugli store console, possono rappresentare una barriera. Richiedono tempo, spazio e un minimo di impegno, e spesso l'interesse del giocatore può affievolirsi prima ancora di completare il download. Secondo Amazon, con una demo in streaming il processo è istantaneo: il giocatore vede il gioco, clicca e lo prova subito, mentre la curiosità è ancora alta.

Si tratta chiaramente di un'iniziativa agli albori (al momento, oltre a Crimson Desert, sono disponibili demo anche di Reanimal, Dragon Age: The Veilguard e Palworld), ma che in futuro potrebbe prendere sempre più piede grazie alla semplicità e all'immediatezza offerte agli utenti.