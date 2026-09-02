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Ora è possibile provare Crimson Desert grazie a una demo in streaming su Twitch

Crimson Desert si può provare subito grazie a una demo in streaming su Twitch: niente download, accesso istantaneo e prova diretta del gioco grazie alla nuova tecnologia GameLift Streams di Amazon.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/09/2026
Kliff, il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
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Pearl Abyss ha annunciato un'iniziativa peculiare legata a Crimson Desert: da oggi è possibile provarlo tramite una demo in streaming da 20 minuti su Twitch, giocabile immediatamente senza dover scaricare nulla.

Se siete interessati, trovate la versione di prova al link dedicato. Una volta effettuato l'accesso con il vostro account Twitch potrete avviarla subito, sia con mouse e tastiera sia utilizzando un controller.

Una nuova frontiera per le demo?

Tradizionalmente Twitch è la piattaforma dove gli utenti guardano altri giocare, ma Amazon ha iniziato a sperimentare la possibilità di avviare demo direttamente dal sito, trasformando la visione in prova immediata. Questa funzionalità è resa possibile da GameLift Streams, il servizio cloud di Amazon Web Services che permette agli sviluppatori di rendere disponibili build giocabili in streaming fino a 1080p e 60 fps.

L'idea alla base è semplice: le demo tradizionali, distribuite tramite download su Steam o sugli store console, possono rappresentare una barriera. Richiedono tempo, spazio e un minimo di impegno, e spesso l'interesse del giocatore può affievolirsi prima ancora di completare il download. Secondo Amazon, con una demo in streaming il processo è istantaneo: il giocatore vede il gioco, clicca e lo prova subito, mentre la curiosità è ancora alta.

Il team di Crimson Desert rallenterà ritmo e portata degli update per concentrarsi sull'espansione Il team di Crimson Desert rallenterà ritmo e portata degli update per concentrarsi sull'espansione

Si tratta chiaramente di un'iniziativa agli albori (al momento, oltre a Crimson Desert, sono disponibili demo anche di Reanimal, Dragon Age: The Veilguard e Palworld), ma che in futuro potrebbe prendere sempre più piede grazie alla semplicità e all'immediatezza offerte agli utenti.

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