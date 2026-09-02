Android Drop di settembre 2026 introduce cinque nuove funzioni utili: Motion Assist, Gemini e altro ancora

Android Drop di settembre 2026 introduce alcune nuove funzionalità pensate per aiutarvi nella quotidianità. Da Motion Assist, progettato per ridurre la nausea quando si usa lo smartphone in auto, al monitoraggio in Find Hub, le novità sono piuttosto interessanti. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Le nuove funzioni
Partiamo dalle novità che riguardano Find Hub. Potrete chiedere a Gemini, ad esempio, di ricordarvi dove avete riposto gli oggetti importanti. Successivamente, l'IA salverà la loro posizione in Find Hub. In alternativa, potete dire direttamente qualcosa del tipo:" Ehi Google, ricorda in Find Hub che ho messo il mio DualSense nel cassetto del soggiorno", aggiungendo eventualmente una foto facoltativa. In Find Hub troverete una scheda contenente gli oggetti memorizzati. Tuttavia, la funzione è disponibile solo su Android 16 o versioni successive.
Come dicevamo, inoltre, è possibile utilizzare Motion Assist per ridurre la cinetosi (o Motion Sickness) quando si usa il telefono in auto. Questa funzione aggiunge allo schermo una sottile sovrapposizione a forma di bolle che si muove insieme al veicolo, in modo da colmare il divario tra ciò che vedono i vostri occhi e il movimento del veicolo. La funzione è disponibile con Android 17.
La terza novità riguarda Gemini Live: è possibile condividere la fotocamera e mostrare in tempo reale ciò che state vedendo. Ad esempio, Gemini può aiutarvi a leggere le scritte in piccolo sulle etichette degli alimenti o a identificare oggetti domestici, una sfaccettatura particolarmente importante per non vedenti e ipovedenti. Guided Vision sarà disponibile su smartphone con Android 9 e versioni successive.
Altre novità per gli smartphone
La quarta novità riguarda Google Messaggi: è possibile, ad esempio, condividere e aggiornare le liste della spesa direttamente nella chat. Tutti i partecipanti potranno visualizzare la lista, nonché modificarla aggiungendo nuove opzioni. Basterà poi toccare l'icona + per integrare Google Keep direttamente in Messaggi.
A tal proposito, la quinta funzione è strettamente legata alla personalizzazione di Google Messaggi. Adesso potete selezionare sfondi e colori distintivi in base alle vostre preferenze. La funzione è già disponibile nell'app.
Come vedete, quindi, si tratta di novità che rendono l'esperienza d'uso ancora più fruibile e intuitiva. Nel frattempo, su Google Pixel sta arrivando anche una nuova funzione legata al monitoraggio della batteria.