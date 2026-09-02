Android Drop di settembre 2026 introduce cinque nuove funzioni utili: Motion Assist, Gemini e altro ancora

Le nuove funzioni

Partiamo dalle novità che riguardano Find Hub. Potrete chiedere a Gemini, ad esempio, di ricordarvi dove avete riposto gli oggetti importanti. Successivamente, l'IA salverà la loro posizione in Find Hub. In alternativa, potete dire direttamente qualcosa del tipo:" Ehi Google, ricorda in Find Hub che ho messo il mio DualSense nel cassetto del soggiorno", aggiungendo eventualmente una foto facoltativa. In Find Hub troverete una scheda contenente gli oggetti memorizzati. Tuttavia, la funzione è disponibile solo su Android 16 o versioni successive.

Come dicevamo, inoltre, è possibile utilizzare Motion Assist per ridurre la cinetosi (o Motion Sickness) quando si usa il telefono in auto. Questa funzione aggiunge allo schermo una sottile sovrapposizione a forma di bolle che si muove insieme al veicolo, in modo da colmare il divario tra ciò che vedono i vostri occhi e il movimento del veicolo. La funzione è disponibile con Android 17.

La terza novità riguarda Gemini Live: è possibile condividere la fotocamera e mostrare in tempo reale ciò che state vedendo. Ad esempio, Gemini può aiutarvi a leggere le scritte in piccolo sulle etichette degli alimenti o a identificare oggetti domestici, una sfaccettatura particolarmente importante per non vedenti e ipovedenti. Guided Vision sarà disponibile su smartphone con Android 9 e versioni successive.