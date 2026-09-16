Android 17 QPR1 è ufficialmente disponibile su Pixel: ecco tutte le novità

Android 17 QPR1 è il nuovo aggiornamento distribuito da Google con una serie di novità e modifiche volte a offrire un'esperienza migliorata. Non aspettatevi cambiamenti rivoluzionari, piuttosto piccoli ritocchi in termini di personalizzazione, multitasking e numerose correzioni di bug. L'aggiornamento è disponibile per i dispositivi Pixel, ma alcune novità fanno parte della piattaforma Android in generale, quindi successivamente potrebbero essere disponibili anche per i possessori di smartphone diversi. Specifichiamo che l'articolo è in aggiornamento e potremmo introdurre ulteriori informazioni successivamente.

Le novità Partiamo dalla funzione Pause Point, annunciata già all'I/O e debuttata su Pixel 11. Si tratta di uno strumento pensato per aggiungere una breve attesa di 10 secondi prima dell'apertura di quelle app classificate come "distrazione". In questo modo, potreste avere qualche secondo di tempo prima di iniziare a usare effettivamente l'app. Durante l'attesa, lo schermo proporrà alcune alternative, che si tratti di fare un esercizio di respirazione, di vedere le vostre foto preferite o di aprire eventualmente un'altra app più utile. Pause Point di Google Passiamo ora all'interfaccia: Google ha introdotto una maggiore sfocatura dello sfondo, in particolare per quanto riguarda il menu di accensione, il pannello del volume e le cartelle delle app. Inoltre, ora è possibile scegliere più screen saver invece di uno solo, oltre a poter passare a quello successivo scorrendo semplicemente dal bordo dello schermo. Maggiore sfocatura (Fonte: 9to5Google) Infine, scorrere verso il basso per accedere alle Impostazioni rapide è ora un po' più fluido. Inoltre, è stata ridisegnata l'icona a forma di ingranaggio delle impostazioni.

Controlli multimediali Ecco un riepilogo schematico delle principali novità legate ai controlli multimediali: Vibrazioni personalizzate : adesso è possibile scegliere il tipo di vibrazione per ogni singola suoneria. In questo modo potrete capire chi vi sta chiamando dal modo in cui il telefono vibra.

: adesso è possibile scegliere il tipo di vibrazione per ogni singola suoneria. In questo modo potrete capire chi vi sta chiamando dal modo in cui il telefono vibra. Carosello multimediale riprogettato : i vecchi puntini di impaginazione e la freccia di navigazione sono stati rimossi. Ora è possibile scorrere tra le sessioni con una parte della scheda successiva che fa capolino dal lato.

: i vecchi puntini di impaginazione e la freccia di navigazione sono stati rimossi. Ora è possibile scorrere tra le sessioni con una parte della scheda successiva che fa capolino dal lato. Registrazione dello schermo : l'app aperta di recente viene registrata di default, anziché l'intero schermo. Potete tornare alla registrazione a schermo intero direttamente dal menu a tendina.

: l'app aperta di recente viene registrata di default, anziché l'intero schermo. Potete tornare alla registrazione a schermo intero direttamente dal menu a tendina. Dati di localizzazione: il selettore di foto può conservare i dati di localizzazione, in quanto le app possono richiederne l'autorizzazione. In precedenza le informazioni venivano eliminate.

Produttività Alcune novità riguardano anche il multitasking e le applicazioni. Prima di tutto, le app recenti sostituiscono direttamente le app suggerite dall'algoritmo, in particolare sui dispositivi con schermi di grandi dimensioni. A tal proposito, la modalità desktop è stata migliorata e ora è possibile visualizzare le scorciatoie per la modalità a schermo intero, a schermo diviso e a finestre sul desktop. Inoltre, le finestre picture-in-picture possono essere spostate liberamente ovunque vogliate. Adesso, anche le bolle supportano il drag-and-drop, quindi potete trascinare i contenuti da un'app in una bolla fluttuante e rilasciarli nella finestra sottostante. Inoltre, le app dispongono di nuove API per comunicare direttamente con dispositivi USB e Bluetooth compatibili, con un miglior supporto per tastiere e altre periferiche. A proposito di tastiere, la gestione diventa ora più flessibile, dato che è possibile nascondere il pulsante a forma di mappamondo per il cambio di tastiera. Google amplia Scam Detection: Xiaomi potrebbe essere il prossimo a integrare la protezione contro le truffe Infine, è ora disponibile la verifica del sistema operativo di Android, che controlla il numero di build, la certificazione Play Protect e controlla che la versione utilizzata sia ufficiale e, soprattutto, sicura. Potete scoprire meglio come funziona la verifica del sistema operativo Android nel nostro articolo dedicato.