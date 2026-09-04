Google amplia Scam Detection: Xiaomi potrebbe essere il prossimo a integrare la protezione contro le truffe

La funzionalità Scam Detection sviluppata da Google sembra destinata ad arrivare su un numero sempre maggiore di smartphone Android . Nata inizialmente come esclusiva dei dispositivi della gamma Pixel , la tecnologia ha già raggiunto la serie Galaxy S26 di Samsung ed è stata recentemente individuata anche in fase di sviluppo per alcuni smartphone Vivo . Ora, nuovi elementi suggeriscono che il sistema potrebbe espandersi ulteriormente.

Quale sarà il prossimo smartphone ad adottare Scam Detection?

Non è quindi ancora possibile stabilire quale sarà il primo smartphone Xiaomi a ricevere la funzionalità. Un possibile candidato sarebbe lo Xiaomi 18 Fold, il nuovo pieghevole mostrato in occasione di IFA 2026. Tuttavia, il dispositivo è stato confermato esclusivamente per il mercato cinese, rendendo più probabile un debutto iniziale su un modello top di gamma Xiaomi destinato al mercato globale.

Scam Detection è progettata per individuare possibili tentativi di truffa durante le conversazioni telefoniche. Il sistema analizza le chiamate in tempo reale utilizzando modelli di intelligenza artificiale che vengono eseguiti direttamente sullo smartphone. L'elaborazione locale è pensata per preservare la riservatezza delle comunicazioni, evitando che le conversazioni debbano essere elaborate esternamente al dispositivo.