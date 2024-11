Google Pixel rileverà in tempo reale chiamate e applicazioni sospette

Il sistema Google Play Protect sui dispositivi Android sta per ricevere un aggiornamento denominato live threat detection, progettato per monitorare costantemente le app installate e individuare comportamenti sospetti che potrebbero rivelare la presenza di malware. Questa funzione sarà attiva su Pixel 6 e successivi, e Google prevede di estenderla a smartphone di altri marchi come Lenovo, OnePlus, Nothing e Oppo nei prossimi mesi. L'obiettivo è rilevare il malware anche quando questo rimane inattivo al momento del download, per poi manifestarsi con attività dannose solo in seguito.

Addio alle chiamate truffa Oltre al monitoraggio continuo delle app, Google ha introdotto anche il rilevamento delle chiamate truffa. Utilizzando intelligenza artificiale sul dispositivo, la funzione analizza il contenuto delle conversazioni telefoniche per identificare eventuali schemi tipici delle frodi. Quando individuato un potenziale tentativo di truffa, l'utente viene avvisato con un messaggio che suggerisce di interrompere la chiamata. Per ora, questa funzione è disponibile solo per i membri del programma beta dell'app Telefono di Google su Pixel 6 e successivi, ma Google prevede di renderla disponibile anche su altri dispositivi Android. Dei Google Pixel 9 Queste nuove funzionalità di sicurezza sono gestite attraverso l'infrastruttura Private Compute Core di Android, che consente di mantenere i dati degli utenti sicuri durante il monitoraggio delle app e delle chiamate. Inoltre, Play Protect utilizza questo sistema per analizzare in tempo reale le attività delle app già installate, riducendo così il rischio di infezioni da malware che potrebbero attivarsi solo successivamente al download.