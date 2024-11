Monster Hunter Outlanders si mostra in un nuovo video diario con gli sviluppatori che spiegano il gioco

TiMi Studio Group e Capcom hanno pubblicato un video diario su Monster Hunter Outlanders, il nuovo gioco mobile basato sulla celebre serie di action RPG della casa di Osaka, nel quale viene spiegato un po' più nel dettaglio questo interessante titolo.

I producer Dong Huang e Genki Sugano, rispettivamente di TiMi e Capcom, guidano dunque questa nuova esplorazione alla scoperta di una versione inedita di Monster Hunter, appositamente studiata per poter essere giocata sulle piattaforme mobile, un'idea che sembra avere un grande potenziale.

Annunciato nella giornata di ieri, 13 novembre, Monster Hunter Outlanders è una nuova digressione della serie in ambito mobile, che si presenta però differente dal precedente Monster Hunter Now. In questo caso, il gioco sembra essere decisamente più vicino alla struttura classica, sebbene abbia ovviamente subito degli adattamenti per funzionare al meglio in portabilità.