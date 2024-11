LEGO Horizon Adventures svela il nuovo doppiatore di Sylens che sostituisce il compianto Lance Reddick

Con l'arrivo di LEGO Horizon Adventures nei negozi è stato svelato il nuovo doppiatore del personaggio di Sylens che sostituirà Lance Reddick, che come saprete purtroppo è venuto a mancare a marzo dello scorso anno.

Il personaggio all'interno del gioco è interpretato Tim Russ, un doppiatore veterano e che in ambito videoludico ha prestato la propria voce in Starfield, The Last of Us Parte 2, Fallout 4, Dragon Age: Origins e anche in Horizon Forbidden West, dove ha interpretato Jetakka. In ambito televisivo e cinematografico è noto per i ruoli come Tuvok di Star Trek: Voyager e Star Treck: Pickard e Robert Johnson in Crossroads.