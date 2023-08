Destiny 2, Lance Reddick verrà sostituito da Keith David per il Comandante Zavala

Il Comandante Zavala verrà interpretato d'ora in avanti da Keith David, che sostituirà dunque il compianto Lance Reddick nel ruolo dell'iconico personaggio di Destiny 2: lo ha annunciato Bungie con un post sul sito ufficiale del team.

Come ricorderete, c'era un rapporto davvero speciale fra l'attore scomparso lo scorso marzo e Destiny 2: Reddick ci ha giocato fino al giorno prima di morire, ed è chiaro che trovare un sostituto per una figura così importante non è stato semplice.

"All'inizio di quest'anno abbiamo perso Lance Reddick, il doppiatore in lingua inglese del Comandante Zavala", ha scritto lo studio. "La passione e la professionalità che Lance ha donato a questo ruolo negli ultimi dieci anni è stata inconfondibile e amata da tutti."

"La voce iconica di Lance ci ha guidato nei momenti più intensi della storia di Destiny e il suo impatto sui nostri Guardiani, sulla nostra comunità e su Bungie nel suo complesso non sarà mai dimenticato." Tuttavia, "il Comandante Zavala è stato al centro della storia che abbiamo raccontato fin dal primo Destiny e abbiamo in programma di continuare il suo viaggio."

"Keith David, attore prolifico sul palcoscenico e in televisione, al cinema e nei videogiochi, interpreterà la voce in lingua inglese di Zavala in The Final Shape e oltre. Inoltre, le battute esistenti di Lance nel gioco rimarranno inalterate per l'imminente uscita."

"Sono onorato di continuare il grande lavoro di Lance Reddick nel ruolo di Zavala", ha dichiarato Keith. "Lance ha catturato il senso di integrità del personaggio in modo meraviglioso. È mia intenzione continuare quel lavoro."