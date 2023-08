Stray Gods: The Roleplaying Musical, trailer di lancio per il gioco

Stray Gods: The Roleplaying Musical si mostra con l'immancabile trailer di lancio, a pochi giorni dall'uscita ufficiale su PC via Steam. Ambientato in un mondo fantasy moderno, l'RPG di Summerfall Studios racconta la storia di una ragazza dotata dei poteri di una musa.

A qualche settimana dal trailer del Future Games Show 2023, Stray Gods: The Roleplaying Musical ha dunque fatto il proprio debutto, coinvolgendoci in un'avventura dai tratti senz'altro originali, impreziosita da una grafica disegnata a mano.

Scritto da David Gaider, il gioco include un sistema di scelte e conseguenze in grado di influenzare il corso degli eventi e condurci a un finale differente, mentre sfruttiamo le capacità della protagonista per influenzare gli altri personaggi in vari modi.