Lance Reddick ha giocato a Destiny 2 fino al giorno prima di morire

Lance Reddick, attore morto all'età di 60 anni per cause naturali, ha giocato al suo amato Destiny 2 fino al giorno prima di lasciare questo mondo. Come saprete, Reddick era il doppiatore di Zavala nel gioco, nonché un grandissimo fan dell'opera di Bungie.

A scoprirlo sono stati alcuni giocatori che hanno esaminato le attività del suo account, idontcare789#7678, attivo fino alla notte prima del decesso. Inoltre, l'ultima attività di Reddick sui social è stato un like messo a una battuta fatta da un giocatore su Zavala. L'attore, ha giocato quasi tutta la campagna dell'espansione L'eclissi. Gli mancava solo una missione, quella finale.

Sua moglie Stephanie ha pubblicato una dichiarazione tramite l'account Twitter ufficiale del marito, in cui si fa menzione proprio di Destiny: "E alle migliaia di giocatori di Destiny che hanno reso omaggio a Lance dico grazie. Lance vi amava quanto amava il gioco."

Reddick non aveva mai fatto mistero del suo amore per Destiny. Lo giocava tutti i giorni e faceva parte attivamente della comunità: "In fondo sono solo un grande fan del gioco a cui è capitato di dare la voce a uno dei personaggi." Per questo motivo la comunità di Destiny è stata la più attiva a rendergli omaggio dopo la triste notizia della sua morte.