Donkey Kong: un nuovo gioco della serie in 3D è in sviluppo, per un presunto leaker

Donkey Kong potrebbe tornare con un nuovo gioco della serie di platform in 3D, in base a quanto riferito da Nintendo Prime, canale YouTube che di recente si è lanciato in diverse previsioni a partire da fonti non ben identificate.

L'attendibilità è insomma da dimostrare, ma l'idea di un ritorno di Donkey Kong sulle scene è tutt'altro che impossibile, considerando il modus operandi standard di Nintendo. D'altra parte, il franchise rientra periodicamente nelle voci di corridoio riguardanti Nintendo Switch, dunque potrebbe sicuramente far parte di una lineup futura della console.

Lo youtuber sostiene addirittura di aver visto una vecchia build di questo misterioso Donkey Kong, cosa che lo rende "sicuramente un gioco che uscirà", anche se una tempistica di lancio di questo fantomatico titolo non esiste al momento.

Secondo quanto riferito da Prime, sembra che il progetto fosse stato affidato inizialmente al team Vicarious Visions di Activision, con un'iniziativa piuttosto strana da parte di Nintendo ma in linea con l'esperienza maturata dal team sui reboot di Crash Bandicoot e Tony Hawk's Pro Skater.

Secondo la fonte in questione, il titolo dovrebbe essere Donkey Kong Freedom e sarebbe una sorta di open world con elementi platform, che consentirebbe anche di slittare velocemente sui rami degli alberi utilizzando bucce di banana. Sempre secondo lo youtuber, il progetto sarebbe stato però abbandonato da Vicarious Visions nel 2017 per seguire altri giochi ma non sarebbe stato cancellato e sarebbe invece in sviluppo presso un team interno di Nintendo.

Nintendo Prime ha riferito nei giorni scorsi che ci sarebbe anche un F-Zero GX Remastered in sviluppo, anche questo senza alcuna conferma.