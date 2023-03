Offerte Amazon: Octopath Traveler 2 per PS4 e PS5 cala di prezzo per la prima volta

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS4 o PS5 di Octopath Traveler 2. Lo sconto segnalato è di 10.01€, ovvero del 17%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo gioco è 59.99€. Il prezzo attuale per la versione PlayStation è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. La versione Switch non è scontata.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Acquire ha migliorato la formula di Octopath Traveler sotto ogni aspetto, trovando finalmente la quadra. Nella smania di aggiustare tutto quello che non andava, però, ha anche finito per riproporre un po' troppe dinamiche e soluzioni del primo gioco, a cominciare dalla narrativa sciolta che farà storcere ancora il naso a chi preferisce le storie più corali, pur essendo scritta indiscutibilmente meglio. Per questo motivo, in un mondo ideale dovremmo sconsigliare Octopath Traveler 2 a chi ha già dedicato tante ore al primo per via delle troppo similitudini, ma questo vorrebbe dire che lo aveva apprezzato e non c'è ragione per cui non debba amare alla follia questo ottimo sequel."