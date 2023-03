Alone in the Dark e altri giochi THQ saranno giocabili al PAX East 2023 questa settimana

Il PAX East 2023 si avvicina, con l'evento fissato dal 23 al 26 marzo 2023, questa settimana, e THQ Nordic ha annunciato la sua lineup di titoli presenti in forma giocabile, tra i quali troviamo il nuovo Alone in the Dark e vari altri titoli in arrivo da parte dell'etichetta.

Come riassunto nel video visibile qui sotto, sono almeno 5 i giochi THQ Nordic che saranno presenti in forma giocabile al PAX East 2023, tra i quali spicca Alone in the Dark ma non solo, visto che si tratta di un pacchetto decisamente interessante.

Vediamo dunque di cosa si tratta, almeno in base a quanto visibile nel trailer:

Alone in the Dark

Outcast 2: A New Beginning

Tempest Rising

Wreckreation

Un gioco non annunciato

Alone in the Dark è il remake del celebre horror che ha sostanzialmente inventato il genere videoludico in senso moderno, annunciato l'estate scorsa al THQ Nordic's Digital Showcase con un primo trailer e destinato ad essere finalmente mostrato in forma giocabile questa settimana. Anche in questo caso abbiamo a che fare con i protagonisti dell'originale, Edward Carnby o Emily Hartwood, alle prese con i misteri di Casa Derceto, alla scoperta di incubi lovecraftiani tra combattimenti ed enigmi.

Outcast 2: A New Beginning è il nuovo capitolo del particolare action adventure con elementi survival e open world ad ambientazione fantascientifica, che porta avanti la struttura dell'apprezzato originale espandendola ed arricchendola.

Tra gli altri, da notare anche un gioco non ancora annunciato che emerge negli ultimi secondi del video di presentazione, nei quali si vede un treno con una sorta di vagone militare collegato, facendo pensare forse a una simulazione di qualche tipo.