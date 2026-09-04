Steam, stimati 15 miliardi di dollari di entrate nel 2026, Forza Horizon 6 e Crimson Desert guidano le vendite

Nel corso del 2026, Steam ha continuato a consolidare la propria posizione di principale piattaforma di distribuzione per il mercato dei giochi su PC. Secondo i dati condivisi da Rhys Elliott, responsabile delle analisi di mercato presso Alinea Analytics, lo store di Valve ha generato fino a questo momento ricavi lordi pari a 15 miliardi di dollari . Una cifra nata dalle commissioni sulle vendite dirette dei giochi, dalle tariffe di pubblicazione e dalle microtransazioni.

Ricavi alle stelle

Una quota rilevante di questi incassi è legata al lancio di nuovi titoli, siano essi produzioni ad alto budget o successi del panorama indipendente. Tra i giochi che hanno generato i maggiori introiti spicca Forza Horizon 6, che ha prodotto 210,5 milioni di dollari solo su Steam. Seguono da vicino Crimson Desert con 203,3 milioni e Resident Evil Requiem con 200,9 milioni. A chiudere la lista delle nuove uscite più redditizie figurano Slay the Spire 2 (148 milioni), Subnautica 2 (139,2 milioni) e Meccha Chameleon (89,8 milioni).

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Sebbene questi sei titoli, da soli, rappresentino il 6,6% dei 15 miliardi totali, un'analisi più ampia mostra che i 100 nuovi giochi con i maggiori incassi costituiscono il 15,9% delle entrate complessive di Steam nel 2026, equivalenti a circa 2,4 miliardi di dollari.

Un dato interessante emerso dalla ricerca riguarda il bilanciamento commerciale tra marchi storici e nuove proprietà intellettuali. A questo proposito, Elliott ha precisato: "Dei 100 nuovi giochi in classifica, il 63% era in realtà una nuova IP, ma il 52,5% dei ricavi (1,25 miliardi di dollari) proveniva da IP consolidate. Tuttavia, vale la pena notare che Crimson Desert, con i suoi 203 milioni di dollari, rappresenta circa il 18% di tutti i ricavi delle nuove IP nella top 100. Se togliamo Crimson dall'analisi, i 62 giochi basati su nuove IP costituiscono solo il 39% circa. Quindi sì, come ci si aspetterebbe, gran parte del lavoro lo stanno facendo le IP consolidate".

Le stime per l'ultimo trimestre dell'anno prevedono un ulteriore e fisiologico incremento dei ricavi per Steam. All'orizzonte vi sono infatti pubblicazioni di grande richiamo commerciale, tra cui Phantom Blade Zero, Call of Duty: Modern Warfare 4 e Gears of War: E-Day, a cui si sommano le entrate costanti derivanti dai contenuti aggiuntivi e dagli acquisti in-game, da cui Valve trattiene una percentuale.