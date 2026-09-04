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Steam, stimati 15 miliardi di dollari di entrate nel 2026, Forza Horizon 6 e Crimson Desert guidano le vendite

Secondo le stime della società di analisi Alinea Analytics, la piattaforma di Valve ha già registrato volumi d'affari per 15 miliardi di dollari nell'anno in corso.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   04/09/2026
Il nuovo hardware di Steam

Nel corso del 2026, Steam ha continuato a consolidare la propria posizione di principale piattaforma di distribuzione per il mercato dei giochi su PC. Secondo i dati condivisi da Rhys Elliott, responsabile delle analisi di mercato presso Alinea Analytics, lo store di Valve ha generato fino a questo momento ricavi lordi pari a 15 miliardi di dollari. Una cifra nata dalle commissioni sulle vendite dirette dei giochi, dalle tariffe di pubblicazione e dalle microtransazioni.

Ricavi alle stelle

Una quota rilevante di questi incassi è legata al lancio di nuovi titoli, siano essi produzioni ad alto budget o successi del panorama indipendente. Tra i giochi che hanno generato i maggiori introiti spicca Forza Horizon 6, che ha prodotto 210,5 milioni di dollari solo su Steam. Seguono da vicino Crimson Desert con 203,3 milioni e Resident Evil Requiem con 200,9 milioni. A chiudere la lista delle nuove uscite più redditizie figurano Slay the Spire 2 (148 milioni), Subnautica 2 (139,2 milioni) e Meccha Chameleon (89,8 milioni).

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Sebbene questi sei titoli, da soli, rappresentino il 6,6% dei 15 miliardi totali, un'analisi più ampia mostra che i 100 nuovi giochi con i maggiori incassi costituiscono il 15,9% delle entrate complessive di Steam nel 2026, equivalenti a circa 2,4 miliardi di dollari.

Nexus Mods ha acquisito SteamDB, ma il servizio continuerà a operare separatamente Nexus Mods ha acquisito SteamDB, ma il servizio continuerà a operare separatamente

Un dato interessante emerso dalla ricerca riguarda il bilanciamento commerciale tra marchi storici e nuove proprietà intellettuali. A questo proposito, Elliott ha precisato: "Dei 100 nuovi giochi in classifica, il 63% era in realtà una nuova IP, ma il 52,5% dei ricavi (1,25 miliardi di dollari) proveniva da IP consolidate. Tuttavia, vale la pena notare che Crimson Desert, con i suoi 203 milioni di dollari, rappresenta circa il 18% di tutti i ricavi delle nuove IP nella top 100. Se togliamo Crimson dall'analisi, i 62 giochi basati su nuove IP costituiscono solo il 39% circa. Quindi sì, come ci si aspetterebbe, gran parte del lavoro lo stanno facendo le IP consolidate".

Le stime per l'ultimo trimestre dell'anno prevedono un ulteriore e fisiologico incremento dei ricavi per Steam. All'orizzonte vi sono infatti pubblicazioni di grande richiamo commerciale, tra cui Phantom Blade Zero, Call of Duty: Modern Warfare 4 e Gears of War: E-Day, a cui si sommano le entrate costanti derivanti dai contenuti aggiuntivi e dagli acquisti in-game, da cui Valve trattiene una percentuale.

#Steam
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