Samson, annunciata la data di uscita su console

Samson: A Tyndalston Story sha finalmente una data d'uscita anche su console. Il team di sviluppo ha infatti annunciato ufficialmente che il gioco sarà disponibile sulle macchine da gioco di attuale generazione, nello specifico PlayStation 5 e Xbox Series X e S, a partire dal 21 settembre 2026. La versione PC è stata pubblicata l'8 aprile 2026.

Un titolo aggiornato

Negli ultimi mesi, lo studio ha concentrato la maggior parte delle proprie risorse sui lavori di conversione e ottimizzazione necessari per il lancio sulle nuove piattaforme, lavorando anche per sistemare il gioco con patch e aggiornamenti di contenuti.

In un comunicato rivolto all'utenza, gli sviluppatori hanno sottolineato l'importanza di questo momento per l'intero progetto: "Come squadra, questo è un traguardo enorme che attendevamo da molto tempo, e non potremmo essere più orgogliosi di averlo raggiunto".

L'annuncio è stato accompagnato da un ringraziamento formale a tutti i giocatori che, provando il titolo su PC, hanno fornito feedback utili e dimostrato apprezzamento per l'opera, nonostante i molti problemi che la caratterizzavano.

Per chi fosse interessato ad approfondire i piani relativi al futuro del gioco, il team ha pubblicato un aggiornamento più dettagliato sul supporto. Infine, gli sviluppatori hanno rinnovato l'invito a partecipare attivamente alle discussioni e a condividere pareri sul server Discord ufficiale della community, per riuscire a migliorare ulteriormente l'esperienza.