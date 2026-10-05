Googlebook, nuovi dettagli su Glowbar e funzioni per il gaming

Attraverso le nuove pagine di assistenza, Google ha svelato ulteriori dettagli su alcune delle funzionalità dei laptop Googlebook . In particolare, l'azienda ha spiegato il funzionamento della Glowbar, la striscia luminosa RGB integrata nel dispositivo, e spiegato come configurare la mappatura dei tasti su schermo per utilizzare la tastiera con i giochi Android.

Passando al gaming, la funzione Game Controls permette di associare i tasti della tastiera ai comandi visualizzati sullo schermo nei giochi Android eseguiti sui Googlebook. Per configurarla, basterà selezionare il gioco, accedere alle Impostazioni e attivare Game Controls, definendo una mappatura personalizzata per ciascun titolo. È anche possibile assegnare i comandi da joystick.

Insomma, non si tratta di una semplice striscia decorativa, ma di un vero e proprio indicatore che si integra con diverse funzioni del dispositivo . Tuttavia, è comunque possibile disattivarla completamente attraverso le impostazioni (o in alternativa farlo solo mentre parlate con Gemini).

Google ha spiegato come funziona la Glowbar e a cosa corrisponde ciascun tipo di illuminazione. Quando il dispositivo è in uso, ad esempio, la striscia emette una luce bianca tenue , mentre durante la ricarica diventa più intensa. La Glowbar funge anche da indicatore dello stato della batteria : lampeggia in rosso quando il livello è basso, diventa ambra tra il 20% e il 59% e si illumina di verde quando supera il 60%. Durante le conversazioni con Gemini, invece, la striscia alterna i colori blu e viola.

Dispositivi versatili

Google ha inoltre spiegato come utilizzare l'editor di PDF e documenti integrato in Google Books. Sono presenti anche diversi altri strumenti, tra cui Rambler, Antigravity, Cerchia e Cerca, Gboard e molte altre funzionalità. In ogni caso, tra i cinque Googlebook al debutto, l'Acer Googlebook 14 è l'unico convertibile a 360 gradi, quindi si può trasformare letteralmente in un tablet.

Nel frattempo, Google ha annunciato la data di lancio e i prezzi dei primi laptop, ma non ha ancora comunicato una data ufficiale per il mercato italiano.