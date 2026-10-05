Googlebook, nuovi dettagli su Glowbar e funzioni per il gaming

Attraverso le nuove pagine di assistenza, Google ha svelato ulteriori dettagli su alcune delle funzionalità dei laptop Googlebook. In particolare, l'azienda ha spiegato il funzionamento della Glowbar, la striscia luminosa RGB integrata nel dispositivo, e spiegato come configurare la mappatura dei tasti su schermo per utilizzare la tastiera con i giochi Android.
Glowbar e gaming
Google ha spiegato come funziona la Glowbar e a cosa corrisponde ciascun tipo di illuminazione. Quando il dispositivo è in uso, ad esempio, la striscia emette una luce bianca tenue, mentre durante la ricarica diventa più intensa. La Glowbar funge anche da indicatore dello stato della batteria: lampeggia in rosso quando il livello è basso, diventa ambra tra il 20% e il 59% e si illumina di verde quando supera il 60%. Durante le conversazioni con Gemini, invece, la striscia alterna i colori blu e viola.
Insomma, non si tratta di una semplice striscia decorativa, ma di un vero e proprio indicatore che si integra con diverse funzioni del dispositivo. Tuttavia, è comunque possibile disattivarla completamente attraverso le impostazioni (o in alternativa farlo solo mentre parlate con Gemini).
Passando al gaming, la funzione Game Controls permette di associare i tasti della tastiera ai comandi visualizzati sullo schermo nei giochi Android eseguiti sui Googlebook. Per configurarla, basterà selezionare il gioco, accedere alle Impostazioni e attivare Game Controls, definendo una mappatura personalizzata per ciascun titolo. È anche possibile assegnare i comandi da joystick.
Dispositivi versatili
Google ha inoltre spiegato come utilizzare l'editor di PDF e documenti integrato in Google Books. Sono presenti anche diversi altri strumenti, tra cui Rambler, Antigravity, Cerchia e Cerca, Gboard e molte altre funzionalità. In ogni caso, tra i cinque Googlebook al debutto, l'Acer Googlebook 14 è l'unico convertibile a 360 gradi, quindi si può trasformare letteralmente in un tablet.
Nel frattempo, Google ha annunciato la data di lancio e i prezzi dei primi laptop, ma non ha ancora comunicato una data ufficiale per il mercato italiano.