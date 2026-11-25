Negli ultimi giorni, alcuni utenti hanno segnalato comportamenti anomali di Google Chrome legati al consumo di RAM. Nello specifico, sembra che il browser continui a occupare memoria anche dopo essere stato chiuso. Diversi processi, infatti, resterebbero attivi in background e, almeno secondo alcune ipotesi, la causa potrebbe essere legata a Gemini.

Gemini potrebbe mantenere Chrome attivo

Le segnalazioni sono apparse su Reddit, dove un utente ha raccontato di aver notato un consumo anomalo di RAM anche dopo aver chiuso Google Chrome. Aprendo il Task Manager di Windows, ha infatti individuato diversi processi ancora attivi in background, responsabili di un consumo di memoria compreso tra i 300 e i 700 MB. Alla base del comportamento potrebbe esserci un'opzione che consente a Gemini di rimanere attivo anche quando il browser non è aperto. L'utente aveva già provato a rimuovere le web app, disabilitare le estensioni e cancellare cookie e cache, senza però riuscire a risolvere il problema.

L'opzione da disattivare per chiudere completamente Chrome

Per individuare la possibile causa, ha quindi creato un nuovo profilo di Chrome senza associare alcun account, riuscendo così a ricondurre il consumo anomalo a un'impostazione legata a Gemini. La soluzione suggerita consiste nel raggiungere le impostazioni dedicate all'intelligenza artificiale e disattivare la voce "Mostra Gemini in Chrome nella barra delle applicazioni e attiva la scorciatoia da tastiera".

In questo modo, almeno secondo l'esperienza condivisa dall'utente, Chrome dovrebbe riuscire a chiudersi completamente, senza lasciare processi attivi in background e continuare a occupare memoria RAM. Specifichiamo che l'opzione potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti, dal momento che la distribuzione della funzionalità sembra essere graduale e potrebbe dipendere dalla versione di Chrome o dal profilo.