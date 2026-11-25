Se cercate un titolo colorato e accessibile pensato per i giocatori più piccoli, su Instant Gaming potete recuperare Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo per Nintendo Switch (Nintendo eShop) a meno di nove euro. A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 40 euro, lo store applica a catalogo un taglio dell'82%, esponendo una base netta di 7,09 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto si fissa a 8,65 euro , importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 78% e vi garantisce un risparmio reale di 31,35 euro. Potete procedere subito all'acquisto del codice da riscattare su Nintendo eShop cliccando qui oppure utilizzando il box dedicato.

Esplorazione globale, personalizzazione della casa e minigiochi su Nintendo Switch

Sviluppato da Petoons Studio e pubblicato da Outright Games, il gioco trasporta i bambini all'interno dell'universo della celebre serie animata, permettendo di creare il proprio personaggio animale scegliendo specie, abiti e accessori prima di partire per un viaggio internazionale in compagnia di Peppa e della sua famiglia. L'itinerario tocca alcune delle mete più iconiche del pianeta, tra cui New York, Parigi, Londra, l'Australia, l'Italia, la Germania e Hollywood, riprodotte con lo stile grafico bidimensionale fedele al cartone televisivo.

Sul piano del gameplay, Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo propone una struttura intuitiva e priva di frustrazioni, basata sull'esplorazione libera degli scenari e su semplici attività interattive. I piccoli giocatori possono preparare pizze in Italia, salire sugli autobus a due piani londinesi, cercare tesori sulle spiagge australiane, incontrare tutti i personaggi amati dello show e raccogliere souvenir esclusivi lungo il percorso. I ricordi raccolti durante le vacanze possono poi essere utilizzati per arredare e personalizzare l'abitazione di Peppa nel quartiere di casa, trasformandola in una vera e propria casa-museo.

L'offerta riguarda la Standard Edition per giocatore singolo, interamente localizzata con il doppiaggio ufficiale e i testi in italiano per rendere l'esperienza immediatamente comprensibile anche a chi non sa ancora leggere. Attivando il codice digitale sul Nintendo eShop, il gioco si associa al vostro account per Nintendo Switch, consentendo di avviarlo comodamente sia in modalità portatile sia collegando la console al televisore.