Koei Tecmo Europe e Omega Force hanno pubblicato i requisiti di sistema della versione PC di Attack on Titan 3, in uscita su Steam il 10 dicembre 2026. Insieme ai requisiti è stato diffuso un nuovo video di gameplay dedicato alle attività che si possono svolgere tra uno scontro e l'altro con i Giganti mentre si è di stanza all'interno delle Mura, come la modifica delle armi e i minigiochi. Il filmato segue un precedente video incentrato sulle indagini fuori dalle Mura e sulle interazioni tra i personaggi.
I requisiti di sistema della versione PC
Vediamo quali sono questi requisiti:
- Minimi:
- Sistema operativo: Windows 11, 64bit
- Processore: Intel Core i5-10600K o superiore, AMD Ryzen5 2600 o superiore
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA: GeForce GTX 1660 SUPER VRAM 6GB o superiore, AMD: Radeon RX 5700 XT VRAM 8GB o superiore
- DirectX: Versione 12
- Rete: Connessione internet a banda larga
- Archiviazione: 125 GB di spazio disponibile
- Scheda audio: 48000 Hz Stereo a 16 bit
- Note aggiuntive: È necessario l'utilizzo di un'unità SSD. Le specifiche sopra riportate sono pensate per garantire un'esperienza di gioco a 30 fps con una risoluzione di 1920x1080, qualità grafica impostata su Bassa e upscaling abilitato. Attenzione: Queste specifiche sono conformi ai requisiti di sistema del sistema operativo Windows 11
- Consigliati:
- Sistema operativo: Windows 11, 64bit
- Processore: Intel Core i7-10700K o superiore, AMD Ryzen7 5700X o superiore
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA: GeForce RTX 3060 Ti VRAM 8GB o superiore, AMD: Radeon RX 7700 XT VRAM 12GB o superiore
- DirectX: Versione 12
- Rete: Connessione internet a banda larga
- Archiviazione: 125 GB di spazio disponibile
- Scheda audio: 48000 Hz Stereo a 16 bit
- Note aggiuntive: È necessario l'utilizzo di un'unità SSD. È consigliato l'utilizzo di un SSD con protocollo NVMe. Le specifiche sopra riportate sono pensate per garantire un'esperienza di gioco a 60 fps con una risoluzione di 1920x1080, qualità grafica impostata su Alta e upscaling abilitato. Attenzione: - Se si utilizza un monitor con una risoluzione superiore al Full HD o un monitor widescreen, potrebbe essere necessaria una quantità aggiuntiva di VRAM a seconda delle impostazioni. - Queste specifiche sono conformi ai requisiti di sistema del sistema operativo Windows 11.
Altre informazioni
Attack on Titan 3 è la conclusione della serie action con licenza ufficiale della serie giapponese nota dalle nostre parti con il nome di L'attacco dei Giganti e ripercorre la storia dalle origini del Corpo di Ricerca fino al finale. Il giocatore veste i panni di un membro del Corpo di Ricerca e rivive gli eventi cruciali insieme al cast originale.
Oltre alla versione standard, in formato digitale e fisico, è prenotabile una Steelbook Launch Edition con ICONART su tutte le piattaforme fisiche. La Digital Deluxe Edition comprende il gioco base, l'artbook digitale, un pacchetto di personalizzazione dei personaggi, uno di equipaggiamento originale, uno di oggetti iniziali e un codice di accesso anticipato di 72 ore.
Chi prenota una copia digitale riceverà l'oggetto estetico "Wings of Freedom Earrings", mentre chiunque acquisti il gioco, in formato fisico o digitale, otterrà la "Wings of Freedom Hoodie" come bonus per l'acquisto anticipato. Per chi possiede dati di salvataggio di A.O.T. 2 o A.O.T. 2: Final Battle, è previsto un bonus aggiuntivo: un membro della squadra con il nome del protagonista del capitolo precedente e abilità uniche. I salvataggi devono trovarsi sulla stessa console usata per giocare a A.O.T. 3.