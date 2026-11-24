Koei Tecmo Europe e Omega Force hanno pubblicato i requisiti di sistema della versione PC di Attack on Titan 3, in uscita su Steam il 10 dicembre 2026. Insieme ai requisiti è stato diffuso un nuovo video di gameplay dedicato alle attività che si possono svolgere tra uno scontro e l'altro con i Giganti mentre si è di stanza all'interno delle Mura, come la modifica delle armi e i minigiochi. Il filmato segue un precedente video incentrato sulle indagini fuori dalle Mura e sulle interazioni tra i personaggi.