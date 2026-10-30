Attack On Titan 3, provato: esplorazione libera e la storia raccontata dall'inizio alla fine in questo nuovo capitolo

Cinque anni fa si concludeva uno dei manga più importanti degli ultimi quindici anni: stiamo parlando de L'attacco dei giganti, l'opera di Hajime Isayama, che molti conosceranno anche per la corrispondente serie animata di grande successo, terminata nel 2023. Nonostante siano passati tutti questi anni dalla sua conclusione, l'affetto nei confronti di un'opera che ha avuto il coraggio di trattare temi molto forti e profondi legati allo spettro delle emozioni umane è ancora grande. E sebbene alcune di queste emozioni, come l'odio, la vendetta e il legame con gli altri, possano sembrare abusate nel mondo delle serie animate giapponesi, L'attacco dei giganti li affronta da una prospettiva davvero originale.

È proprio il suo stile narrativo unico a rendere l'opera di Isayama ancora molto amata e, sebbene possa sembrare ormai fuori tempo massimo, Koei Tecmo è pronta a portare anche nel formato videoludico il finale dell'opera cartacea e animata. Il prossimo 10 dicembre arriverà Attack on Titan 3, o A.O.T. 3, su PlayStation 5, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch 2.

Sono passati molti anni dall'uscita dei precedenti capitoli: il primo arrivò nel 2016, mentre il secondo uscì nel 2018, per poi ricevere una sorta di espansione della storia nel 2019. A distanza di sette anni da quest'ultimo capitolo, Koei Tecmo ritorna con gli scontri contro i giganti in formato videoludico e noi, a Parigi, abbiamo potuto provare il titolo per circa quattro ore su una PS5 Pro.