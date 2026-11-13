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Attack on Titan 3 torna a mostrarsi in un video gameplay dedicato all'esplorazione fuori dalle mura

Il nuovo video gameplay di Attack on Titan 3 mostra le interazioni con i vari personaggi de L'Attacco dei Giganti e le rischiose spedizioni fuori dalle mura.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/11/2026
Uno scatto da Attack on Titan 3
Attack on Titan 3
Attack on Titan 3
News Video Immagini

Koei Tecmo e gli sviluppatori di Omega Force hanno pubblicato un video di Attack on Titan 3 che offre un nuovo sguardo al gameplay del titolo in vista del debutto nei negozi, fissato al prossimo 10 dicembre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (via Steam).

Il filmato, il primo di una serie di approfondimenti, è dedicato alle interazioni con i vari personaggi del gioco e alle spedizioni fuori dalle mura. Per chi non lo sapesse, in A.O.T. 3 i giocatori vestiranno i panni di un personaggio originale creato tramite editor, inserito all'interno della trama accanto a protagonisti come Eren, Mikasa, Armin e Levi.

Oltre a ricreare le spettacolari battaglie contro i giganti viste nell'opera originale tramite a un sistema di combattimento basato sul movimento tridimensionale, il titolo introdurrà nuove attività legate alla gestione delle squadre, all'esplorazione dell'isola di Paradis e alla conquista di territori esterni alle mura. Tra le principali novità figura inoltre il debutto videoludico dei Nove Giganti, che promettono scontri più elaborati e spettacolari rispetto a quelli visti nei capitoli precedenti.

Un nuovo sguardo al gameplay prima del debutto su PC e console

La prima metà del video mostra come, tra una missione e l'altra, sia possibile esplorare liberamente le varie ambientazioni e trascorrere del tempo con numerosi NPC. Tra questi spiccano ovviamente diversi volti noti ai fan della serie, come Eren, Mikasa, Armin, il Capitano Levi e molti altri.

La seconda parte del filmato è invece dedicata alle spedizioni: incarichi che si svolgono al di fuori delle mura del Wall Sina e che richiedono di completare vari obiettivi, come il recupero di alcuni minerali speciali mostrato nella clip. Durante queste fasi potremo muoverci a piedi o a cavallo nel mondo di gioco, facendo ovviamente attenzione ai Giganti che vagano nell'area.

Attack On Titan 3, provato: esplorazione libera e la storia raccontata dall'inizio alla fine in questo nuovo capitolo Attack On Titan 3, provato: esplorazione libera e la storia raccontata dall'inizio alla fine in questo nuovo capitolo

Come accennato in apertura, Attack on Titan 3 sarà disponibile su PC e console dal 10 dicembre, con i preordini già aperti. Oltre all'edizione standard (in formato fisico e digitale), i giocatori possono prenotare la Digital Deluxe Edition, che include il gioco base, un artbook digitale e una serie di oggetti ed equipaggiamenti extra. Infine, chi effettuerà il preordine digitale riceverà come bonus esclusivo l'oggetto estetico "Orecchini Ali della Libertà".

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