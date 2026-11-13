I giochi fisici per Xbox 360 potrebbero rientrare nella funzionalità Disc to Digital?

Si sta facendo strada una voce di corridoio per cui i giochi su disco di Xbox 360 potrebbero rientrare in futuro nella funzionalità Disc to Digital , ma la questione parte da un indizio che potrebbe non essere molto convincente, dunque è tutta da valutare.

Per questo motivo, il fatto che Fable 3 per Xbox 360 compaia nello screenshot rappresenta in effetti qualcosa di strano e incoerente, che ha fatto pensare anche alla possibilità di una possibile estensione del servizio ai giochi precedenti alla generazione Xbox One.

Questi codici univoci esistono solo per i giochi dalla generazione Xbox One in poi , cosa che esclude i giochi Xbox 360 e della prima Xbox dalla possibilità di sfruttare la funzionalità e tradurli dunque in digitale.

Il sistema è stato particolarmente ben accolto dagli utenti, ma ha delle limitazioni, basandosi sulla possibilità di trarre una licenza digitale dal codice univoco che identifica il gioco su disco.

Dubbi sulla possibile inclusione di Xbox 360

Considerando che l'intero sistema si basa sulla possibilità di estrarre la licenza da un codice univoco che identifica un singolo disco, è alquanto difficile che il Disc to Digital possa estendersi ai giochi Xbox 360 e prima Xbox.

All'epoca, i giochi su disco non avevano codici univoci, quanto piuttosto degli identificativi generici che valgono per tutte le copie di uno stesso gioco, cosa che renderebbe complicata la gestione di un sistema del genere.

Tuttavia, è anche vero che la tecnologia è ancora in elaborazione e ottimizzazione presso Microsoft, dunque non è da escludere che possano esserci ulteriori passi avanti e forse anche l'estensione alle generazioni di console precedenti.

D'altra parte, un ulteriore elemento strano dell'immagine in questione è la presenza di Avowed: il gioco su Xbox Series X|S non è stato distribuito su disco, visto che anche l'edizione fisica contiene un codice per il download, dunque nemmeno questo dovrebbe comparire nella lista Disc to Digital.