0

Debutta a Milano il LEGO Holiday Lab, il truck natalizio con giochi e laboratori in arrivo in sei città

Un camion trasformato in fabbrica di Babbo Natale: sotto un'escape room a mattoncini, sopra un laboratorio per costruire una decorazione da portare a casa.

NOTIZIA di Luca Forte   —   13/11/2026
Il truck LEGO parcheggiato in Piazza San Babila a Milano

Il LEGO Holiday Lab ha aperto a Milano il 12 novembre, sotto la pioggia e con Madame: un truck di 17 metri su due piani, parcheggiato in Via Durini 27. Resta in città solo fino a sabato 14 novembre, poi girerà altre cinque città fino al 20 dicembre. Lo slogan della campagna è "Condividi l'amore per i mattoncini".

Si sale a bordo ed è subito fabbrica di Babbo Natale: al piano inferiore si lavora in squadra sui rompicapo (c'erano semplici labirinti e memory). Di sopra si costruisce una decorazione da portare a casa. L'esperienza dura circa 15 minuti e si può entrare anche senza prenotare, ma occhio alla fila.

L'allestimento comprende set LEGO, migliaia di mattoncini e scenografie per le minifigure, tra i set si può trovare la PlayStation di cui abbiamo pubblicato la recensione.

Il taglio del nastro e i bambini di Fondazione Carolina

Il nastro è stato tagliato, sotto una pioggia copiosa, da Davide Cajani, direttore marketing di LEGO Italia, e da Ivano Zoppi, segretario generale di Fondazione Carolina, un'organizzazione italiana fondata dal padre di Carolina Picchio, quattordicenne vittima di cyberbullismo nel 2013, che si occupa di prevenzione, formazione nelle scuole e cultura della responsabilità digitale.

Davide Cajani, direttore marketing di LEGO Italia, e Ivano Zoppi, segretario generale di Fondazione Carolina, tagliano il nastro fatto di mattoncini con una forbice fatta di mattoncini
Davide Cajani, direttore marketing di LEGO Italia, e Ivano Zoppi, segretario generale di Fondazione Carolina, tagliano il nastro fatto di mattoncini con una forbice fatta di mattoncini

Madame, ambassador del Natale LEGO 2026 e appassionata di mattoncini, ha aperto la giornata giocando con i bambini della fondazione, partner di LEGO Italia da diversi anni. La cantautrice ha condiviso con loro la sua passione per i mattoncini danesi e ha anche ricevuto una minifigure personalizzata che la ritrae.

Come partecipare

L'ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata su Eventbrite. A Milano il laboratorio resta aperto fino al 14 novembre 2026. Il viaggio prosegue poi a Torino il 28 e 29 novembre, a Genova il 5 e 6 dicembre, a Firenze l'8 e 9 dicembre, a Roma il 12 e 13 dicembre e a Napoli dal 18 al 20 dicembre 2026. La posizione esatta del truck a Roma e a Napoli è ancora in via di definizione.

Immagine
Immagine
Immagine
#LEGO
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Debutta a Milano il LEGO Holiday Lab, il truck natalizio con giochi e laboratori in arrivo in sei città