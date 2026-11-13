Debutta a Milano il LEGO Holiday Lab, il truck natalizio con giochi e laboratori in arrivo in sei città

Il LEGO Holiday Lab ha aperto a Milano il 12 novembre, sotto la pioggia e con Madame: un truck di 17 metri su due piani, parcheggiato in Via Durini 27. Resta in città solo fino a sabato 14 novembre, poi girerà altre cinque città fino al 20 dicembre. Lo slogan della campagna è "Condividi l'amore per i mattoncini". Si sale a bordo ed è subito fabbrica di Babbo Natale: al piano inferiore si lavora in squadra sui rompicapo (c'erano semplici labirinti e memory). Di sopra si costruisce una decorazione da portare a casa. L'esperienza dura circa 15 minuti e si può entrare anche senza prenotare, ma occhio alla fila. L'allestimento comprende set LEGO, migliaia di mattoncini e scenografie per le minifigure, tra i set si può trovare la PlayStation di cui abbiamo pubblicato la recensione.

Il taglio del nastro e i bambini di Fondazione Carolina Il nastro è stato tagliato, sotto una pioggia copiosa, da Davide Cajani, direttore marketing di LEGO Italia, e da Ivano Zoppi, segretario generale di Fondazione Carolina, un'organizzazione italiana fondata dal padre di Carolina Picchio, quattordicenne vittima di cyberbullismo nel 2013, che si occupa di prevenzione, formazione nelle scuole e cultura della responsabilità digitale. Davide Cajani, direttore marketing di LEGO Italia, e Ivano Zoppi, segretario generale di Fondazione Carolina, tagliano il nastro fatto di mattoncini con una forbice fatta di mattoncini Madame, ambassador del Natale LEGO 2026 e appassionata di mattoncini, ha aperto la giornata giocando con i bambini della fondazione, partner di LEGO Italia da diversi anni. La cantautrice ha condiviso con loro la sua passione per i mattoncini danesi e ha anche ricevuto una minifigure personalizzata che la ritrae.