Il nuovo Secret Lair di Magic è basato su Dune: trapelano le prime carte

Magic: The Gathering potrebbe esplorare un altro cross-over molto peculiare con la prossima serie Secret Lair, che secondo alcuni leak potrebbe essere incentrata su Dune, spostandosi dunque sul celebre franchise fantascientifico, come dimostrato da alcune carte trapelate online.
Nelle ore scorse, alcune immagini di nuove carte Magic Secret Lair sono iniziate a emergere su Reddit, incentrate sul crossover Secret Lair x Dune e incentrate su vari personaggi tratti dal franchise, a quanto pare ispirate allo stile adottato dai nuovi film cinematografici di Denis Villeneuve.
Il titolo di questo nuovo drop pare sia "My Arrakis, My Secret Lair" ma non ci sono ancora informazioni precise sulla data di uscita di queste carte né sulla composizione e organizzazione dei singoli drop.
I personaggi di Dune
In base al leak riportato su Reddit, la nuova serie di carte incentrata su Dune dovrebbe essere composta almeno da tre drop, dei quali il primo è trapelato in maniera più estesa, mostrando alcune delle carte che dovrebbero caratterizzare questa mandata.
Si tratta di otto personaggi che risultano completamente inediti nell'universo di Magic: The Gathering, e nella fattispecie sarebbero i seguenti:
- Paul Atreides, Ducal Heir
- Reverend Mother Jessica
- Padishah Emperor Shaddam IV
- Baron Vladimir Harkonnen
- Chani, Blade of Sietch Tabr
- Mohair, Imperial Truthsayer
- Muad'Dib, Prophet Foretold
- Princess Irulan Corrino
Queste sembrano essere le carte principali tra quelle inedite e create appositamente per questa nuova edizione di Secret Lair, ma sono solo le prime emerse finora e non sono ovviamente ancora confermate.
Un drop di ristampe e uno sul Verme della Sabbia
Un altro drop che è trapelato nelle ore scorse comprende cinque reprint, ovvero nuove versioni di carte già presenti in Magic: The Gathering, per l'occasione rielaborate con illustrazione e nome a tema con l'ambientazione di Dune.
Tra queste troviamo la nota Darksteel Forge che si presenta nella nuova versione "Pain Box", che riprende il noto artefatto che funge da "macchina della verità" nel mondo di Dune. Altre carte del pacchetto sono visibili nell'immagine riportata qui sopra e tutte possono rappresentare degli oggetti di un certo valore, in base alle dinamiche tipiche di Magic.
Il terzo drop trapelato è alquanto incentrato sui Vermi delle Sabbie, un elemento iconico di Dune che non poteva certo mancare all'interno di un'iniziativa del genere.
In questo caso si tratta di altre sei carte più o meno collegate con la mitologica e gigantesca creatura del deserto di Arrakis. Tra queste carte troviamo Shai-Hulud, ovvero il verme stesso, il Weathered Wayfarer, clerico nomade e varie altre interpretazioni come l'incantamento Sandworm Incursion.
Insomma, le informazioni emerse sono veramente tante e a questo punto non resta che attendere la conferma ufficiale dell'arrivo delle carte a tema Dune all'interno di Magic: The Gathering, dopo aver visto i Secret Lair di Stardew Valley e quelli di Final Fantasy.