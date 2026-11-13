Il nuovo Secret Lair di Magic è basato su Dune: trapelano le prime carte

Magic: The Gathering esplora un nuovo universo fantascientifico con quello che sembra essere il nuovo Secret Lair, che a quanto pare è basato su Dune, secondo alcuni leak.

Magic: The Gathering potrebbe esplorare un altro cross-over molto peculiare con la prossima serie Secret Lair, che secondo alcuni leak potrebbe essere incentrata su Dune, spostandosi dunque sul celebre franchise fantascientifico, come dimostrato da alcune carte trapelate online. Nelle ore scorse, alcune immagini di nuove carte Magic Secret Lair sono iniziate a emergere su Reddit, incentrate sul crossover Secret Lair x Dune e incentrate su vari personaggi tratti dal franchise, a quanto pare ispirate allo stile adottato dai nuovi film cinematografici di Denis Villeneuve. Il titolo di questo nuovo drop pare sia "My Arrakis, My Secret Lair" ma non ci sono ancora informazioni precise sulla data di uscita di queste carte né sulla composizione e organizzazione dei singoli drop.

I personaggi di Dune In base al leak riportato su Reddit, la nuova serie di carte incentrata su Dune dovrebbe essere composta almeno da tre drop, dei quali il primo è trapelato in maniera più estesa, mostrando alcune delle carte che dovrebbero caratterizzare questa mandata. Otto personaggi Dune in Magic Si tratta di otto personaggi che risultano completamente inediti nell'universo di Magic: The Gathering, e nella fattispecie sarebbero i seguenti: Paul Atreides, Ducal Heir

Reverend Mother Jessica

Padishah Emperor Shaddam IV

Baron Vladimir Harkonnen

Chani, Blade of Sietch Tabr

Mohair, Imperial Truthsayer

Muad'Dib, Prophet Foretold

Princess Irulan Corrino Queste sembrano essere le carte principali tra quelle inedite e create appositamente per questa nuova edizione di Secret Lair, ma sono solo le prime emerse finora e non sono ovviamente ancora confermate.