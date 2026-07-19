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Magic: The Gathering incontra Stardew Valley in un crossover Secret Lair inaspettato

Forse tra le collaborazioni più strane viste finora, Magic: The Gathering incontra Stardew Valley all'interno del nuovo crossover all'interno della linea Secret Lair, presto in arrivo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   19/07/2026
Una delle illustrazioni di Magic ispirate a Stardew Valley

Sono anni che Magic: The Gathering ci pone di fronte a collaborazioni alquanto bizzarre attraverso l'iniziativa Secret Lair, ma il crossover annunciato di recente giunge davvero inaspettato: si tratta di una collaborazione con Stardew Valley, che porterà a varie carte a tema.

In precedenza, abbiamo visto altre collaborazioni particolari tra Magic e altri universo come quella con Final Fantasy, quella con Sonic The Hedgehog, quella con Monster Hunter e quella su PlayStation, ma in questo caso l'unione tra i due universi risulta particolarmente bizzarra.

Tuttavia, da quanto possiamo vedere è un incontro davvero positivo, dal punto di vista della qualità delle carte in arrivo, che riprendono pienamente lo stile del videogioco di ConcernedApe ma calato nelle dinamiche di Magic.

Un incontro che funziona, inaspettatamente

In un recente post sul blog ufficiale, Wizards of the Coast ha mostrato alcune di queste carte in arrivo con la collaborazione tra Magic: The Gathering e Stardew Valley, con tanto di illustrazioni create dallo stesso Eric Barone, l'autore del gioco originale.

Tre carte Magic dal Secret Lair di Stardew Valley
Tre carte Magic dal Secret Lair di Stardew Valley

Il lancio di questo cosiddetto "Superdrop of the Moonlight Jellies", che conterrà le nuove carte in questione, è previsto per il 27 luglio, ma a quanto pare sarà alquanto esclusivo.

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Si tratta di tre diversi set di carte per un totale di 6 bundle, ognuno dei quali contiene una selezione di carte incentrate sulla collaborazione tra Magic the Gathering e Stardew Valley.

Il pacchetto completo è ovviamente molto ricco e costoso, disponibile al prezzo di 220 dollari ma comprensivo di tutte le varianti, mentre se si vuole scegliere un set specifico ce ne sono tre diversi: "Welcome to Stardew Valley", "Life in Pelican Town" e "A Flicker in the Deep".

Alcune carte riprendono il tipico stile pixellato del videogioco mentre altre si ispirano maggiormente agli artwork a corredo delle illustrazioni ufficiali del gioco, ma in generale si tratta di prodotti davvero molto interessanti.

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