Magic: The Gathering incontra Stardew Valley in un crossover Secret Lair inaspettato

In precedenza, abbiamo visto altre collaborazioni particolari tra Magic e altri universo come quella con Final Fantasy , quella con Sonic The Hedgehog , quella con Monster Hunter e quella su PlayStation , ma in questo caso l'unione tra i due universi risulta particolarmente bizzarra.

Un incontro che funziona, inaspettatamente

In un recente post sul blog ufficiale, Wizards of the Coast ha mostrato alcune di queste carte in arrivo con la collaborazione tra Magic: The Gathering e Stardew Valley, con tanto di illustrazioni create dallo stesso Eric Barone, l'autore del gioco originale.

Tre carte Magic dal Secret Lair di Stardew Valley

Il lancio di questo cosiddetto "Superdrop of the Moonlight Jellies", che conterrà le nuove carte in questione, è previsto per il 27 luglio, ma a quanto pare sarà alquanto esclusivo.

Si tratta di tre diversi set di carte per un totale di 6 bundle, ognuno dei quali contiene una selezione di carte incentrate sulla collaborazione tra Magic the Gathering e Stardew Valley.

Il pacchetto completo è ovviamente molto ricco e costoso, disponibile al prezzo di 220 dollari ma comprensivo di tutte le varianti, mentre se si vuole scegliere un set specifico ce ne sono tre diversi: "Welcome to Stardew Valley", "Life in Pelican Town" e "A Flicker in the Deep".

Alcune carte riprendono il tipico stile pixellato del videogioco mentre altre si ispirano maggiormente agli artwork a corredo delle illustrazioni ufficiali del gioco, ma in generale si tratta di prodotti davvero molto interessanti.