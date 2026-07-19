Bandai Namco elenca i tanti cambiamenti applicati a Tales of Eternia Remastered

Bandai Namco ha pubblicato un lungo elenco di cambiamenti e miglioramenti applicati a Tales of Eternia Remastered rispetto all'originale, che vanno dagli aggiustamenti tecnici ad alcune correzioni riguardanti diversi altri aspetti come interfaccia e gameplay.
Dopo le voci di corridoio seguite alla classificazione del titolo emersa online, Tales of Eternia Remastered è stato annunciato per PC e console il mese scorso, con la data di uscita già fissata per il 16 ottobre e il lancio previsto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2.
Si tratta di un classico gioco di ruolo di stampo giapponese, dunque un JRPG, appartenente a una delle serie più lunghe e radicate nell'immaginario comune dei videogiochi, qui riproposto in forma parzialmente modernizzata.
Cambiamenti dalla grafica al gameplay
Tales of Eternia Remastered mantiene lo stile generale del gioco uscito originariamente quasi 26 anni fa su PlayStation, riproponendolo con incremento di risoluzione e una rimasterizzazione generale all'audio e alle scene d'intermezzo.
A quanto pare, Tales of Eternia Remastered mantiene intatto lo stile grafico in 2D che caratterizza l'originale, con una particolare inquadratura dall'alto isometrica e scenari e personaggi bidimensionali, ma con vari adattamenti per farli risaltare al meglio sui display moderni.
Bandai Namco ha pubblicato una pagina specifica in cui vengono elencati tutti i cambiamenti applicati rispetto alla versione originale. Si parte da diverse modifiche effettuate all'interfaccia del gioco, che ora mostra più chiaramente la prossima destinazione verso cui tendere, la presenza di eventuali oggetti importanti e un segnale che mostra gli eventi a tempo limitato, oltre a un altro indicatore che mostra quando nuove abilità e tecniche sono state imparate.
È stata aggiunta una funzionalità "Boost" che aiuta a rendere la progressione nel gioco più fluida e l'opzione per poter ritentare subito una battaglia appena persa, oltre alla possibilità di saltare eventi e scene d'intermezzo, oltre a poterle mettere in pausa.
Tutto questo rientra in un gran lavoro di miglioramento della "quality of life", che dovrebbe migliorare la fruizione del gioco da parte del pubblico.
Tra le altre aggiunte c'è l'auto-salvataggio, un'opzione che può curare i personaggi in ogni momento, l'amento di velocità degli spostamenti e l'opzione per i combattimenti automatici.
Tra le altre novità ch'è la possibilità di passare in ogni momento dalla grafica originale a quella rimasterizzata, l'opzione per saltare i mini-game, un lettore musicale e una serie di aggiustamenti applicati al bilanciamento dell'originale.