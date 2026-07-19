Bandai Namco elenca i tanti cambiamenti applicati a Tales of Eternia Remastered

Bandai Namco ha pubblicato un lungo elenco di cambiamenti e miglioramenti applicati a Tales of Eternia Remastered rispetto all'originale, che vanno dagli aggiustamenti tecnici ad alcune correzioni riguardanti diversi altri aspetti come interfaccia e gameplay.

Dopo le voci di corridoio seguite alla classificazione del titolo emersa online, Tales of Eternia Remastered è stato annunciato per PC e console il mese scorso, con la data di uscita già fissata per il 16 ottobre e il lancio previsto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2.

Si tratta di un classico gioco di ruolo di stampo giapponese, dunque un JRPG, appartenente a una delle serie più lunghe e radicate nell'immaginario comune dei videogiochi, qui riproposto in forma parzialmente modernizzata.