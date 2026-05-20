Il trailer di lancio di Tales of Arise ci ricorda che presto sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2

L'ultimo capitolo della serie Tales of presto sarà anche su Switch 2

Tales of Arise mette in scena la storia di Alphen e Shionne, due protagonisti provenienti da realtà opposte che uniscono le forze per spezzare un sistema di dominio radicato e cambiare un mondo diviso tra i popoli di Dahna e Rena, dove oppressione e conflitto hanno segnato generazioni.

Il gioco combina la componente narrativa con combattimenti dinamici, basati su abilità spettacolari, combo fluide e sinergie tra i personaggi come da tradizione per la serie di Bandai Namco. Se volete saperne di più vi rimandiamo alle nostre recensioni di Tales of Arise e dell'espansione Beyond the Dawn.

Come già confermato da Bandai Namco in passato, la versione Nintendo Switch 2 offre una risoluzione 1080p sia docked che in modalità portatile, mentre il framerate ha un target di 30 fps durante l'esplorazione e i combattimenti, che sale fino ai 60 fps durante le cutscene.