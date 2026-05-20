Il trailer di lancio di Tales of Arise ci ricorda che presto sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio della versione Nintendo Switch 2 di Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition, l'ultimo capitolo della longeva serie di JRPG della compagnia, con il debutto fissato al 22 maggio.
Trovate il filmato qui sotto. Ricordiamo che questa edizione, oltre al gioco base, include fin da subito anche Beyond the Dawn, un'espansione ambientata un anno dopo la fine del gioco base che prosegue le avventure dei protagonisti.
L'ultimo capitolo della serie Tales of presto sarà anche su Switch 2
Tales of Arise mette in scena la storia di Alphen e Shionne, due protagonisti provenienti da realtà opposte che uniscono le forze per spezzare un sistema di dominio radicato e cambiare un mondo diviso tra i popoli di Dahna e Rena, dove oppressione e conflitto hanno segnato generazioni.
Il gioco combina la componente narrativa con combattimenti dinamici, basati su abilità spettacolari, combo fluide e sinergie tra i personaggi come da tradizione per la serie di Bandai Namco. Se volete saperne di più vi rimandiamo alle nostre recensioni di Tales of Arise e dell'espansione Beyond the Dawn.
Come già confermato da Bandai Namco in passato, la versione Nintendo Switch 2 offre una risoluzione 1080p sia docked che in modalità portatile, mentre il framerate ha un target di 30 fps durante l'esplorazione e i combattimenti, che sale fino ai 60 fps durante le cutscene.
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