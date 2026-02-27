Tales of Berseria Remastered è disponibile da oggi, vediamo il trailer di lancio

Come da programma, Tales of Berseria Remastered è disponibile da oggi, 27 febbraio, e si presenta con un trailer di lancio che riepiloga un po' gli elementi della storia e i personaggi principali di questo apprezzato capitolo della serie.

Si tratta di una rimasterizzazione del capitolo uscito originariamente nel 2016, che ripropone i contenuti originali con alcune variazioni tecniche applicate e vari altri miglioramenti che vanno a colpire sia la grafica che il gameplay.

Dopo il trailer dedicato all'affascinante Velvet Crowe, protagonista della storia, vediamo dunque il trailer di lancio, pubblicato proprio in occasione dell'arrivo del gioco sul mercato.