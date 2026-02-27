Tales of Berseria Remastered è disponibile da oggi, vediamo il trailer di lancio

Come da programma, Tales of Berseria Remastered è disponibile da oggi, 27 febbraio, e si presenta con un trailer di lancio che riepiloga un po' gli elementi della storia e i personaggi principali di questo apprezzato capitolo della serie.
Si tratta di una rimasterizzazione del capitolo uscito originariamente nel 2016, che ripropone i contenuti originali con alcune variazioni tecniche applicate e vari altri miglioramenti che vanno a colpire sia la grafica che il gameplay.
Dopo il trailer dedicato all'affascinante Velvet Crowe, protagonista della storia, vediamo dunque il trailer di lancio, pubblicato proprio in occasione dell'arrivo del gioco sul mercato.
Un rifacimento tecnico notevole
La versione remaster di Tales of Berseria proporrà una grafica migliorata ma anche delle piccole novità sul fronte del gameplay, come la possibilità di impostare dei segnalatori per esplorare più chiaramente la mappa e la possibilità di eliminare gli scontri coi nemici nella mappa.
Tales of Berseria Remastered consente anche di visitare il Grade Shop che viene mostrato nella sequenza di apertura del videogioco e includerà inoltre tutti i contenuti scaricabili (costumi ed equipaggiamenti, ad esempio) della versione originale del 2016.
Nei giorni scorsi, ha fatto un po' discutere il fatto che la versione rimasterizzata ha come base la versione occidentale censurata.
Nella storia del gioco, ci troviamo ad accompagnare la protagonista Velvet nella sua missione di vendetta in compagnia di una squadra di eccentrici alleati, solcando i mari dell'arcipelago in cui sorge il Regno di Midgand.