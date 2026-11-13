OPPO Find X10 Ultra sarebbe stato cancellato, ma i componenti potrebbero arrivare su altri smartphone

Dopo le indiscrezioni sulla cancellazione di OPPO Find X10 Ultra, nuove informazioni suggeriscono che i suoi componenti potrebbero essere riutilizzati e distribuiti sui prossimi smartphone della gamma.

Qualche giorno fa è emersa un'indiscrezione secondo cui OPPO avrebbe cancellato lo sviluppo del Find X10 Ultra. Si tratta ovviamente di informazioni non ufficiali, da prendere con la dovuta cautela in attesa di eventuali conferme o smentite. Il dispositivo si sarebbe distinto per una scheda tecnica particolarmente ambiziosa, soprattutto sul fronte fotografico, con ben tre sensori da 200 MP. Queste caratteristiche, però, avrebbero potuto tradursi anche in un prezzo particolarmente elevato, probabilmente fuori dalla portata di molti utenti. Tuttavia, non tutto è perduto: secondo nuove indiscrezioni, alcuni dei componenti già sviluppati per il Find X10 Ultra potrebbero essere recuperati e utilizzati sui prossimi smartphone della gamma OPPO.

OPPO testa un nuovo smartphone Le informazioni arrivano da Digital Chat Station, secondo cui alcuni dei componenti inizialmente destinati a OPPO Find X10 Ultra potrebbero essere recuperati e impiegati sui prossimi smartphone dell'azienda. Tra questi ci sarebbe un modello attualmente in fase di test, caratterizzato da un display BOE OLED 2K da 6,89 pollici, una fotocamera frontale quadrata da 100 MP e una fotocamera principale da 200 MP con sensore da 1/1,12 pollici e ampia gamma dinamica. Le indiscrezioni su OPPO Find X10 Ultra Si tratta di caratteristiche che erano state associate proprio al Find X10 Ultra, ma al momento non possiamo stabilire con certezza a quale dispositivo siano destinate. Rimane inoltre da capire che fine farà il teleobiettivo periscopico con zoom ottico 10x, un altro dei componenti più interessanti previsti per il camera phone. Non resta quindi che attendere ulteriori indiscrezioni per capire quali saranno i piani di OPPO. Come sempre, ricordiamo che si tratta di informazioni non ufficiali, da prendere con le pinze in attesa di eventuali conferme o smentite.