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OPPO Find X10 Ultra sarebbe stato cancellato, ma i componenti potrebbero arrivare su altri smartphone

Dopo le indiscrezioni sulla cancellazione di OPPO Find X10 Ultra, nuove informazioni suggeriscono che i suoi componenti potrebbero essere riutilizzati e distribuiti sui prossimi smartphone della gamma.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/11/2026
OPPO Find X10 Ultra (immagine indicativa)

Qualche giorno fa è emersa un'indiscrezione secondo cui OPPO avrebbe cancellato lo sviluppo del Find X10 Ultra. Si tratta ovviamente di informazioni non ufficiali, da prendere con la dovuta cautela in attesa di eventuali conferme o smentite. Il dispositivo si sarebbe distinto per una scheda tecnica particolarmente ambiziosa, soprattutto sul fronte fotografico, con ben tre sensori da 200 MP.

Queste caratteristiche, però, avrebbero potuto tradursi anche in un prezzo particolarmente elevato, probabilmente fuori dalla portata di molti utenti. Tuttavia, non tutto è perduto: secondo nuove indiscrezioni, alcuni dei componenti già sviluppati per il Find X10 Ultra potrebbero essere recuperati e utilizzati sui prossimi smartphone della gamma OPPO.

OPPO testa un nuovo smartphone

Le informazioni arrivano da Digital Chat Station, secondo cui alcuni dei componenti inizialmente destinati a OPPO Find X10 Ultra potrebbero essere recuperati e impiegati sui prossimi smartphone dell'azienda. Tra questi ci sarebbe un modello attualmente in fase di test, caratterizzato da un display BOE OLED 2K da 6,89 pollici, una fotocamera frontale quadrata da 100 MP e una fotocamera principale da 200 MP con sensore da 1/1,12 pollici e ampia gamma dinamica.

Le indiscrezioni su OPPO Find X10 Ultra
Le indiscrezioni su OPPO Find X10 Ultra

Si tratta di caratteristiche che erano state associate proprio al Find X10 Ultra, ma al momento non possiamo stabilire con certezza a quale dispositivo siano destinate. Rimane inoltre da capire che fine farà il teleobiettivo periscopico con zoom ottico 10x, un altro dei componenti più interessanti previsti per il camera phone.

Non resta quindi che attendere ulteriori indiscrezioni per capire quali saranno i piani di OPPO. Come sempre, ricordiamo che si tratta di informazioni non ufficiali, da prendere con le pinze in attesa di eventuali conferme o smentite.

Un comparto fotografico premium

Inizialmente era stato lo stesso leaker a riferire che OPPO avrebbe deciso di sospendere il debutto del suo prossimo modello di punta. Le ragioni di questa scelta restano ancora sconosciute, soprattutto considerando le caratteristiche particolarmente interessanti che il dispositivo avrebbe dovuto offrire agli appassionati di fotografia.

Il comparto fotografico avrebbe infatti previsto una fotocamera principale da 200 MP, un'ultra-grandangolare da 200 MP e un teleobiettivo periscopico 3x, anch'esso da 200 MP, affiancato da un ulteriore sensore periscopico da 50 MP con zoom 10x. Una dotazione decisamente ambiziosa, che avrebbe reso il Find X10 Ultra uno degli smartphone più interessanti sul fronte fotografico.

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Tra le possibili ragioni della cancellazione potrebbe esserci anche l'attuale crisi delle memorie RAM, che sta contribuendo ad aumentare i costi dei componenti e, di conseguenza, quelli di produzione degli smartphone di fascia alta. In questo caso, il prezzo finale del dispositivo avrebbe potuto raggiungere livelli particolarmente elevati.

#Tecnologia
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