Se ami la lettura, Kindle+ costa 0,99 € per tre mesi: l'offerta scade domani

Attualmente è disponibile una nuova promozione: Kindle+ costa solo 0,99 € per 3 mesi, invece di 29,97 €. Ti consigliamo di approfittarne quanto prima, dato che l'offerta è disponibile fino a domani. Se sei interessato, puoi sfruttare la promo andando su questo link o attraverso il box qui sotto. Successivamente l'offerta si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo in qualsiasi momento continuando a usufruire della promozione. Ricordiamo che, se non lo hai ancora fatto, puoi anche provarlo gratuitamente per un mese. Vediamo i principali vantaggi di Kindle+ affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un catalogo ricchissimo di eBook
Prima di tutto, specifichiamo che Kindle Unlimited ha cambiato nome, diventando Kindle+. Il servizio non presenta cambiamenti sostanziali, quindi continua a offrire milioni di eBook, riviste, fumetti, manga, nonché migliaia di audiolibri. La novità principale riguarda prevalentemente il nome, insieme all'ampliamento del catalogo di audiolibri. Inoltre, è possibile prendere in prestito fino a 20 libri alla volta e restituirli in qualsiasi momento senza limiti di scadenza.
Potrai leggere libri di ogni tipo su smartphone, computer o tablet, godendo quindi di un'esperienza altamente versatile. Che tu sia un fan dell'universo di The Witcher o che voglia recuperare il LitRPG Dungeon Crawler Carl, le opzioni a disposizione sono davvero innumerevoli.