Kindle Unlimited diventa Kindle+: le novità e cosa cambia per gli utenti

Kindle Unlimited cambia nome e diventa Kindle+, con milioni di eBook e un catalogo di audiolibri più ampio. Vediamo le principali novità.

Amazon ha annunciato che l'abbonamento Kindle Unlimited è stato rinominato "Kindle+", con alcune novità pensate per offrire un'esperienza ancora più completa. Il servizio continua a garantire l'accesso a milioni di eBook, ma amplia anche il catalogo di audiolibri disponibili per gli abbonati. Prima di procedere, vi anticipiamo che è già possibile provarlo gratis per 30 giorni o sottoscrivere l'abbonamento per 2 mesi a 4,99 € invece di 19,98 €. Se siete interessati, potete provarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Successivamente, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese, ma è possibile annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Un’esperienza più completa Il servizio non presenta cambiamenti sostanziali rispetto al precedente Kindle Unlimited e continua a offrire milioni di eBook, fumetti, manga, riviste e migliaia di audiolibri. La principale novità riguarda quindi il cambio di nome, accompagnato dall'ampliamento del catalogo di audiolibri disponibili per gli abbonati, come annunciato da Amazon. Kindle+ Inoltre, è possibile prendere in prestito fino a 20 libri alla volta e restituirli in qualsiasi momento senza limiti di scadenza (l'abbonamento deve, però, restare attivo). Ovviamente non è necessario possedere un dispositivo Kindle: potrete leggere i libri su qualsiasi smartphone, computer o tablet semplicemente utilizzando l'app gratuita Kindle. Quest'ultima è inoltre preinstallata su tutti i tablet Amazon Alexa.