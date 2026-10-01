Amazon presenta i nuovi Kindle: design rinnovato, più leggerezza e nuovi materiali

I nuovi Kindle sono ancora più leggeri e compatti e introducono una serie di novità che rendono la lettura più confortevole, intuitiva e piacevole.

Amazon ha presentato i nuovi dispositivi della famiglia Kindle, con diverse opzioni tra cui scegliere e una serie di miglioramenti volti a soddisfare diverse esigenze. I prodotti sono ora più sottili e leggeri, oltre a presentare una nuova struttura del display. Il risultato è un'esperienza di lettura caratterizzata da contrasto e nitidezza eccellenti, a cui si aggiungono, su Kindle Colorsoft, colori naturali e delicati, simili a quelli della carta. Vediamo tutte le novità per ogni modello.

Nuovo Kindle Partiamo dal nuovo Kindle da 6 pollici, un dispositivo estremamente compatto che introduce un design completamente rinnovato, con una finitura uniforme e un display a filo. La scocca è realizzata con materiali riciclati, mentre la batteria utilizza cobalto riciclato al 100%. Il dispositivo offre fino a 6 settimane di autonomia ed è più veloce del 30% nell'apertura dei libri, rispetto alla versione precedente, oltre ad avere 16 GB di spazio di archiviazione. Nuovo Kindle Il modello base costa 154,99 € nelle colorazioni viola e grafite. Tuttavia, è disponibile anche una versione da 6 pollici ma con una scocca posteriore in alluminio. A cambiare è la sensazione premium, grazie alla scocca realizzata all'80% in alluminio riciclato con finitura opaca. Le altre caratteristiche restano invece invariate, ma la versione da 32 GB è disponibile al prezzo di 194,99 € nei colori grafite e verde acqua.

Kindle Paperwhite Questo dispositivo è più sottile e leggero rispetto al modello precedente, oltre a offrire fino a 12 settimane di autonomia con una singola carica, per un'esperienza senza interruzioni. Inoltre, è impermeabile ed è dotato di una luce calda regolabile per una lettura confortevole in base alle proprie esigenze. Il display utilizza un backplane con transistor a film sottile in ossido con un elevato rapporto di contrasto. Ciò si traduce in testi estremamente nitidi per una lettura altamente godibile, immagini ancora più definite e neri profondi. Kindle Paperwhite La versione con 16 GB di spazio di archiviazione costa 209 € ed è disponibile nella colorazione grafite. Inoltre, è disponibile la Signature Edition a 259,99 € nei colori grafite e verde acqua, con una scocca posteriore in alluminio, 32 GB di spazio, ricarica tramite supporto dedicato con pogo pin, illuminazione frontale con regolazione automatica e possibilità di voltare pagina con un doppio tocco.

Kindle Colorsoft L'esperienza di lettura è ulteriormente migliorata, grazie a colori simili alla carta e una guida luminosa a LED al nitruro, per una migliore resa cromatica senza affaticare gli occhi. In questo caso troviamo anche un backplane in ossido con forme d'onda personalizzate, per prestazioni ancora più rapide e un contrasto superiore. Il display è stato completamente riprogettato e utilizza una tecnologia di stampa inversa che consente di ottenere una colorazione uniforme fino ai bordi. Kindle Colorsoft Grazie alla guida luminosa con micro-deflettori, inoltre, la dispersione della luce è ridotta al minimo e la nitidezza è nettamente superiore. La versione con 16 GB di spazio costa 299,99 € nella colorazione grafite. È inoltre disponibile Kindle Colorsoft Signature Edition con scocca in alluminio, 32 GB di spazio di archiviazione e le altre funzionalità già menzionate sopra, a 329,99 € nei colori grafite e porpora.