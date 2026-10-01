Google svela Gemini 4 Argon: più potente e pensato per compiti complessi

Google ha svelato il suo prossimo modello IA, ovvero Gemini 4 Argon , la cui disponibilità è inizialmente riservata a un gruppo ristretto di tester. Questo modello punta a offrire prestazioni ancora più avanzate ed efficienti , soprattutto nella programmazione e nella gestione di compiti complessi di diversa natura.

Le nuove capacità

Come anticipato, si tratta di un modello progettato per supportare un ragionamento approfondito all'interno di flussi di lavoro prolungati e particolarmente complessi, riuscendo a gestire attività che richiedono un elevato livello di analisi e una capacità di elaborazione articolata. Gli ambiti di applicazione sono diversi e spaziano dall'ingegneria del software ai settori legale e finanziario, fino alla sicurezza informatica, con l'obiettivo di offrire prestazioni elevate anche nell'affrontare incarichi professionali complessi.

Per supportare le sue capacità, Google sta ampliando il limite di token in uscita, passando dai precedenti 64.000 a 1 milione di token. In questo modo, grazie allo spazio di elaborazione aggiuntivo a disposizione, il modello può affrontare e risolvere problemi avanzati anche in un unico passaggio. I diversi benchmark evidenziano inoltre progressi significativi in attività come la programmazione, oltre che nella gestione di incarichi legali, come dimostrato dai risultati ottenuti nell'Harvey's Legal Agent.

Gemini 4 Argon

Inoltre, grazie alle sue capacità di comprensione visiva, Argon può analizzare grafici in modo approfondito e intraprendere azioni sulla base delle informazioni contenute in diversi documenti. Per quanto concerne la sicurezza informatica, invece, il modello può individuare e correggere autonomamente vulnerabilità software. Al momento Google lo sta già mettendo a disposizione di alcuni esperti di cybersecurity, con l'obiettivo di testarne le capacità. Di conseguenza, l'azienda raccoglierà dapprima i feedback dei tester, perfezionando i sistemi di sicurezza prima di estendere l'accesso a sviluppatori, aziende e utenti.