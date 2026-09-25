Gemini 3.8 Live introduce avatar con volto e voce per conversazioni più interattive

Google ha ufficialmente annunciato Gemini 3.8 Live con Live Avatar all'interno di Gemini Enterprise. La novità introduce avatar interattivi dotati di risposta vocale in tempo reale , per offrire un'esperienza più immersiva e conversazioni ancora più naturali e realistiche. L'obiettivo è offrire interazioni digitali ancora più accessibili, naturali e funzionali. Vediamo meglio come funzionano gli avatar.

Avatar interattivi con volto, voce ed espressioni

Live Avatar, come vi abbiamo anticipato, introduce avatar personalizzati che combinano generazione video quasi in tempo reale e voce, offrendo un'esperienza basata su ascolto, visione e comunicazione attraverso un personaggio dinamico. A contribuire è la sincronizzazione labiale precisa, che quindi conferisce un feedback ancora più realistico e convincente, insieme ad espressioni naturali e a un alternarsi fluido dei turni di parola. Come potete vedere dai video, le risposte richiedono una breve attesa, con l'IA in grado di visualizzare l'ambiente circostante e sfruttare capacità di ragionamento avanzate per una conversazione più naturale.

Mentre il dialogo è attivo, Gemini può utilizzare gli strumenti necessari e recuperare dati in background. In poche parole, è in grado di gestire attività complesse continuando a mantenere un flusso conversazionale fluido e senza interruzioni. Ovviamente, non è necessario mostrarsi in video: come potete vedere qui sotto, è possibile interagire con Gemini utilizzando anche solo la propria voce.