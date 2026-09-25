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Gemini 3.8 Live introduce avatar con volto e voce per conversazioni più interattive

Gemini 3.8 Live porta avatar interattivi con voce, espressioni naturali e sincronizzazione labiale multilingue, per conversazioni più realistiche e fluide in tempo reale.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   25/09/2026
Gemini 3.8 Live Avatar

Google ha ufficialmente annunciato Gemini 3.8 Live con Live Avatar all'interno di Gemini Enterprise. La novità introduce avatar interattivi dotati di risposta vocale in tempo reale, per offrire un'esperienza più immersiva e conversazioni ancora più naturali e realistiche. L'obiettivo è offrire interazioni digitali ancora più accessibili, naturali e funzionali. Vediamo meglio come funzionano gli avatar.

Avatar interattivi con volto, voce ed espressioni

Live Avatar, come vi abbiamo anticipato, introduce avatar personalizzati che combinano generazione video quasi in tempo reale e voce, offrendo un'esperienza basata su ascolto, visione e comunicazione attraverso un personaggio dinamico. A contribuire è la sincronizzazione labiale precisa, che quindi conferisce un feedback ancora più realistico e convincente, insieme ad espressioni naturali e a un alternarsi fluido dei turni di parola. Come potete vedere dai video, le risposte richiedono una breve attesa, con l'IA in grado di visualizzare l'ambiente circostante e sfruttare capacità di ragionamento avanzate per una conversazione più naturale.

Mentre il dialogo è attivo, Gemini può utilizzare gli strumenti necessari e recuperare dati in background. In poche parole, è in grado di gestire attività complesse continuando a mantenere un flusso conversazionale fluido e senza interruzioni. Ovviamente, non è necessario mostrarsi in video: come potete vedere qui sotto, è possibile interagire con Gemini utilizzando anche solo la propria voce.

Diverse opzioni e funzioni

Live Avatar offre anche una sincronizzazione multilingue nativa da voce a voce, adattando dinamicamente la sincronizzazione labiale passando da una delle 97 lingue disponibili all'altra. Guardate qui come funziona:

Inoltre, è possibile personalizzare i propri avatar utilizzando anche immagini di riferimento. Ricordiamo che Gemini 3.8 Live con Live Avatar è disponibile in Gemini Enterprise.

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Voi che ne pensate? Avatar dotati di capacità simili possono rivelarsi realmente utili in determinati scenari d'uso? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

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