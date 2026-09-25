Distruzione marziana a un euro e mezzo: Red Faction Armageddon per PC in forte sconto su Instant Gaming

Tornare sul pianeta rosso per polverizzare strutture e mostri alieni costa davvero pochissimo. Trovate Red Faction Armageddon per PC al prezzo netto di soli 1,29€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA al 22%, la spesa finale al checkout sale ad appena 1,57€, cifra persino inferiore all'attuale promozione presente su Steam dove costa 1,99€. Confrontando il totale ivato con i 20€ del listino originale, vi garantite un risparmio reale di 18,43 €. Questo taglio corrisponde a uno sconto effettivo del 92,15%, a fronte del 94% esentasse riportato a schermo dal negozio. Potete riscattare la chiave digitale per il vostro account Steam tramite il link o il box qua sopra.
Cannone magnetico, fisica della distruzione e minaccia aliena su Steam
Sviluppato da Volition, il capitolo fantascientifico vi mette nei panni di Darius Mason, impegnato a difendere i coloni umani da una razza aliena risvegliata nei cunicoli sotterranei di Marte. La formula di gioco concentra l'azione su una campagna narrativa lineare e spettacolare, caratterizzata da scontri a fuoco serrati e dall'uso della Nano-Forge. Lo strumento chiave nell'arsenale di Red Faction Armageddon resta la Magnet Gun, un'arma capace di scagliare macerie ed elementi dello scenario contro i nemici sfruttando la celebre fisica del motore Geo-Mod 2.5.
Oltre a demolire ogni struttura architettonica, potrete anche ricostruire al volo i ripari distrutti per riorganizzare la difesa durante i combattimenti. La versione PC, attivabile istantaneamente via codice Steam, garantisce framerate stabili anche nelle fasi più caotiche, la piena compatibilità con i controller e la modalità cooperativa online per quattro giocatori.