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Distruzione marziana a un euro e mezzo: Red Faction Armageddon per PC in forte sconto su Instant Gaming

Scendete nel sottosuolo di Marte con Red Faction Armageddon per PC, il capitolo d'azione di Volition con 18 euro di sconto.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   25/09/2026
Red Faction Armageddon
Red Faction: Armageddon
Red Faction: Armageddon
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Tornare sul pianeta rosso per polverizzare strutture e mostri alieni costa davvero pochissimo. Trovate Red Faction Armageddon per PC al prezzo netto di soli 1,29€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA al 22%, la spesa finale al checkout sale ad appena 1,57€, cifra persino inferiore all'attuale promozione presente su Steam dove costa 1,99€. Confrontando il totale ivato con i 20€ del listino originale, vi garantite un risparmio reale di 18,43 €. Questo taglio corrisponde a uno sconto effettivo del 92,15%, a fronte del 94% esentasse riportato a schermo dal negozio. Potete riscattare la chiave digitale per il vostro account Steam tramite il link o il box qua sopra.

Cannone magnetico, fisica della distruzione e minaccia aliena su Steam

Sviluppato da Volition, il capitolo fantascientifico vi mette nei panni di Darius Mason, impegnato a difendere i coloni umani da una razza aliena risvegliata nei cunicoli sotterranei di Marte. La formula di gioco concentra l'azione su una campagna narrativa lineare e spettacolare, caratterizzata da scontri a fuoco serrati e dall'uso della Nano-Forge. Lo strumento chiave nell'arsenale di Red Faction Armageddon resta la Magnet Gun, un'arma capace di scagliare macerie ed elementi dello scenario contro i nemici sfruttando la celebre fisica del motore Geo-Mod 2.5.

Oltre a demolire ogni struttura architettonica, potrete anche ricostruire al volo i ripari distrutti per riorganizzare la difesa durante i combattimenti. La versione PC, attivabile istantaneamente via codice Steam, garantisce framerate stabili anche nelle fasi più caotiche, la piena compatibilità con i controller e la modalità cooperativa online per quattro giocatori.

#Sconti
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