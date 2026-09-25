Crimson Desert risolve altri problemi di progressione e non solo con un nuovo aggiornamento

Crimson Desert non si ferma un secondo. Pochi giorni dopo il precedente aggiornamento, arriva un nuovo "hotfix" ovvero una "correzione a caldo" che risolve una serie di problemi minori ma rilevanti.
L'update è disponibile su tutte le piattaforme tranne che su Mac App Store, dove arriverà più avanti.
L'update di Crimson Desert
Ecco la lista delle correzioni ufficiali indicate dal team di Crimson Desert:
- Risolto un problema per cui Grimnir non appariva in determinate situazioni durante l'avanzamento nella missione "The Mysterious Pot".
- Risolto un problema per cui le icone degli oggetti appena scoperti in alcune regioni non venivano visualizzate sulla mappa.
- Risolto un problema per cui la progressione nell'Abisso "Ether Rest" risultava bloccata a causa del mancato rilevamento del nucleo di alimentazione.
Questo aggiornamento si aggiunge alla lunga lista di quelli pubblicati sin dal lancio. Il team sta ampiamente supportando il videogioco e attualmente si sta preparando per l'arrivo dell'espansione chiamata Crimson Desert: Charting the Unknown.
Come sempre, l'aggiornamento dovrebbe essere automatico, ma potete controllarne la disponibilità tramite l'opzione dedicata sulla piattaforma che utilizzate per giocare.