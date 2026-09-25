Total War: Warhammer III, Lords of the End Times è disponibile insieme all'Update 9.0

Total War: Warhammer III - Lords of the End Times è ora disponibile insieme all' Update 9.0 , che introduce anche una lunga serie di modifiche e contenuti gratuiti. L'aggiornamento interviene su diversi aspetti della campagna e delle battaglie, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale e all'equilibrio delle fazioni, come potete anche leggere nella nostra recensione .

Tante modifiche

Uno degli interventi più rilevanti riguarda proprio l'IA. Creative Assembly ha modificato il comportamento dell'intelligenza artificiale durante il reclutamento, permettendole di memorizzare i tentativi precedenti e di evitare di insistere su operazioni che hanno scarse possibilità di successo. L'obiettivo è ridurre il fenomeno degli eserciti che rimangono ammassati nello stesso punto o inattivi per diversi turni. Gli eserciti controllati dall'IA dovrebbero inoltre raggiungere la piena forza più rapidamente.

Anche la composizione delle armate è stata rivista: alle difficoltà più elevate l'IA privilegerà unità di maggiore qualità quando il budget non consente di completare un esercito, mentre i Warriors of Chaos ricevono modifiche al sistema di Warband, alla ricerca tecnologica e alla gestione degli edifici. Anche Archaon è stato aggiornato per espandersi in maniera più mirata, affrontare prima i nemici coerenti con il suo ruolo e dedicare meno tempo ai conflitti locali.

L'update interviene inoltre sugli edifici di Slaanesh, dopo i feedback dei giocatori che avevano evidenziato l'accesso troppo rapido alle unità d'élite. Per N'Kari e Dechala sono state quindi riorganizzate diverse catene di edifici, spostando le unità più potenti verso livelli superiori.

Grande attenzione è stata riservata anche ai Vampire Counts e ai contenuti legati a Nagash. Il Silver Pinnacle riceve un nuovo landmark per il reclutamento anticipato di Lahmian Handmaidens e Lahmian Vampires e diventa un insediamento da 10 slot. Sono inoltre stati aggiunti nuovi landmark dedicati agli Zombie Dragon, che compariranno in sei posizioni casuali sulla mappa e saranno disponibili ai Vampire Counts e all'Host of Nagash.

Una modifica importante riguarda il sistema delle ferite dei personaggi. La riduzione dei tempi di recupero è stata ridimensionata in diversi punti del gioco, mentre viene introdotto il tratto "Recently Wounded": un personaggio ferito può accumulare fino a tre livelli di penalità se viene sconfitto nuovamente prima di aver trascorso dieci turni senza essere ferito. La nuova funzione può essere attivata o disattivata nelle impostazioni della campagna.

Tra le novità più significative c'è poi la revisione dei Books of Nagash. I libri non sono più legati permanentemente alla fazione che li conquista, ma diventano oggetti trasportati dai Lord o custoditi negli insediamenti. Possono quindi cambiare proprietario, essere trasferiti tra gli eserciti della stessa fazione oppure sottratti dagli avversari. Anche le altre fazioni possono intervenire sulla loro proprietà, scegliendo se impossessarsi del libro, inviarlo nella capitale o eliminarlo temporaneamente dalla mappa.

L'aggiornamento introduce inoltre la Daemonic Re-Emergence, che permette alle fazioni demoniache sconfitte di tornare sulla mappa dopo un certo numero di turni, a condizione che trovino una provincia con un livello sufficientemente elevato di corruzione.

Insomma, le novità sono davvero molte e vale decisamente la pena di tornare a giocare a Total War: Warhammer III anche solo per provarle.