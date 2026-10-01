Ubisoft si riorganizza e Massive si occuperà di Splinter Cell, Ghost Recon e un nuovo titolo

La novità è rappresentata da March of Giants , il particolare ibrido fra MOBA e strategico in tempo reale che promette ottime cose, acquisito di recente da Ubisoft in un'operazione dello scorso dicembre.

È evidente che il team svedese Massive Entertaiment ricopre ora un ruolo di grande importanza all'interno di Ubisoft, e con la sua espansione ha assunto il controllo dei maggiori franchise legati al brand Tom Clancy , comprendendo in questo modo quasi tutti i titoli storici della serie come il già presente The Division oltre a Splinter Cell e Ghost Recon, ma ci sarà spazio anche per qualcos'altro.

Ubisoft ha effettuato una nuova riorganizzazione interna che ha spostato una notevole quantità di lavoro a Massive , il team di The Division che d'ora in poi si occuperà anche di Splinter Cell, Ghost Recon e anche una nuova proprietà intellettuale .

Sempre più Massive

La divisione Ubisoft Creative House 2 è stata di fatto accorpata da Massive Entertainment, la quale diventa a sua volta una sorta di conglomerato di team all'interno di Ubisoft, rappresentando dunque un polo di grande importanza per l'etichetta francese.

"Il marchio Massive Entertainment si fonda su un'eredità di quasi tre decenni consolidata in Svezia grazie ai suoi giochi e alla sua tecnologia, che gli hanno permesso di conquistare la fiducia dei giocatori e il riconoscimento dei colleghi del settore", ha dichiarato Massive in un comunicato stampa, annunciando questi cambiamenti.

Christoph Hartmann, nominato all'inizio di quest'anno direttore generale di Ubisoft Creative House 2, è diventato direttore generale di Massive Entertainment nell'ambito della riorganizzazione.

"Riunire i nostri team sotto un'unica identità ci offre l'opportunità di unire l'energia creativa e le competenze presenti a Montréal, Parigi, in Svezia e a Toronto per dare forma alla prossima generazione di queste iconiche serie, creare nuovi giochi e proprietà intellettuali e far progredire la nostra arte e la nostra tecnologia", ha affermato.

March of Giants era stato acquisito lo scorso dicembre da Ubisoft insieme a Amazon Games Montreal, mentre gli altri titoli che entrano a far parte delle responsabilità di Massive sono tutti molto noti.

Per quanto riguarda in particolare il Remake di Splinter Cell, sempre molto atteso, è stato ulteriormente rinviato qualche mese fa.