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Il grande ritorno del classico isometrico a un euro: Postal Redux per PC in offerta su Instant Gaming

Riscoprite le origini dello sparatutto più controverso con Postal Redux per PC: la riedizione in alta definizione firmata Running With Scissors scende a poco più di un euro su Instant Gaming.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   01/10/2026
Postal
Postal Redux
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Riprendere il controllo del Postal Dude nella sua primissima avventura con Postal Redux per PC costa appena 1,00€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo la consueta IVA al 22%, la cifra finale da saldare al momento del checkout ammonta a soli 1,22€. Rispetto al costo di listino ufficiale di 9€, vi mettete in tasca un risparmio reale di 7,78€. Questo equivale a un ribasso effettivo a imposte incluse dell'86,44%, a fronte dell'89% esentasse segnalato a schermo dal negozio. Per riscattare subito la chiave digitale sulla vostra libreria Steam, vi basta utilizzare il link o il box qui sopra.

Azione isometrica, Rampage Mode e grafica rimasterizzata

Sviluppato da Running With Scissors, il titolo rappresenta il remake in alta definizione del controverso sparatutto d'esordio datato 1997. Mantenendo la classica visuale isometrica, il gameplay vi cala in uno spietato scontro per la sopravvivenza contro orde di nemici aggressivi all'interno di scenari urbani e rurali.

L'esperienza di gioco si distingue per un ritmo d'azione serrato, un vasto arsenale che comprende mitra, fucili a pompa, lanciafiamme e lanciarazzi, e l'introduzione della modalità Rampage, pensata per premiare uno stile di combattimento continuo e aggressivo. Questa versione per PC, attivabile via codice Steam, offre fondali ridisegnati, modelli tridimensionali aggiornati, audio rimasterizzato e il supporto completo per i controller e i sistemi operativi moderni.

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