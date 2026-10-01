Il grande ritorno del classico isometrico a un euro: Postal Redux per PC in offerta su Instant Gaming

Azione isometrica, Rampage Mode e grafica rimasterizzata

Sviluppato da Running With Scissors, il titolo rappresenta il remake in alta definizione del controverso sparatutto d'esordio datato 1997. Mantenendo la classica visuale isometrica, il gameplay vi cala in uno spietato scontro per la sopravvivenza contro orde di nemici aggressivi all'interno di scenari urbani e rurali.

L'esperienza di gioco si distingue per un ritmo d'azione serrato, un vasto arsenale che comprende mitra, fucili a pompa, lanciafiamme e lanciarazzi, e l'introduzione della modalità Rampage, pensata per premiare uno stile di combattimento continuo e aggressivo. Questa versione per PC, attivabile via codice Steam, offre fondali ridisegnati, modelli tridimensionali aggiornati, audio rimasterizzato e il supporto completo per i controller e i sistemi operativi moderni.