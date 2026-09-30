Disponibile la beta 6.1 di Android 17 QPR2: HiLight riceve una novità importante

A distanza di pochissimi giorni, Google ha già distribuito la beta 6.1 di Android 17 QPR2 . Nella beta 6, lo ricordiamo, i dispositivi Pixel 11 erano esclusi dall'elenco dei modelli compatibili. Per fortuna, la nuova versione include finalmente anche questi dispositivi, introducendo inoltre una novità particolarmente interessante per quanto riguarda il LED HiLight . Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Novità per Pixel 11

Prima di tutto, non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla correzione di bug, ma Google avverte di un potenziale problema che potrebbe presentarsi su Pixel 11 Pro Fold. In particolare, la funzione Face Unlock potrebbe non funzionare correttamente, rendendo necessaria una nuova configurazione per sbloccare lo smartphone con il volto.

Come vi abbiamo anticipato, la novità effettiva riguarda il LED HiLight, che ora può illuminarsi quando si riceve un messaggio dai propri contatti preferiti. Non sono ancora presenti nuovi colori, ma non è escluso che arrivino con un futuro aggiornamento. Il supporto ai messaggi, quindi, permette di sfruttare appieno i vantaggi di questa funzionalità. Potete trovare l'opzione andando nella sezione Gestisci Esperienze, poi in Impostazioni > Sistema > HiLight.

Impostazioni di HiLight (Fonte: Android Authority)

Se preferite, potete attivare (o disattivare) il LED per le chiamate o i messaggi legati ai singoli contatti. Basterà semplicemente aprire la pagina del contatto in questione, come potete vedere dall'immagine sottostante.

Come disattivare le notifiche (Fonte: Android Authority)

Per chi non lo sapesse, HiLight è una novità introdotta sui Pixel 11: si tratta di una serie di LED inseriti attorno al flash per fornire informazioni quando il telefono è appoggiato con lo schermo verso il basso. Di conseguenza, potrete tenere d'occhio eventuali notifiche senza dover accendere il display, proprio come già visto in passato su alcuni modelli.