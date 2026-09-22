Google, multa da 403 milioni di euro per la gestione dei dati sulla posizione

Il garante irlandese della privacy ha inflitto a Google una sanzione di 403 milioni di euro per il trattamento dei dati sulla posizione. L'indagine d'ufficio è stata avviata dalla DPC (Commissione per la protezione dei dati) nel 2020, dopo alcuni reclami da parte di diverse organizzazioni europee per quanto concerne il trattamento dei dati di localizzazione. Cerchiamo di capire meglio cosa è successo e quali saranno, ora, le conseguenze per Google.

Il trattamento dei dati di localizzazione e l’indagine

Come anticipato, l'indagine è stata avviata nel febbraio 2020 dalla DPC dopo alcuni reclami da parte di organizzazioni europee, tra cui il BEUC (la principale organizzazione che rappresenta e difende gli interessi dei consumatori). L'indagine era incentrata sul trattamento da parte di Google dei dati di localizzazione in tre funzionalità distinte, ovvero "Attività sul Web e nelle app", "Cronologia delle posizioni" e "Precisione della posizione", precisamente nel periodo tra il 25 maggio 2018 e il 4 febbraio 2020.

Google Maps

Ne consegue, secondo quanto riscontrato dai Commissari per la protezione dei dati Des Hogan, Dale Sunderland e Niamh Sweeney, che Google ha violato il GDPR. In particolare, non è stata in grado di dimostrare la "conformità al principio di correttezza e trasparenza in relazione al trattamento dei dati personali nella funzione Precisione della localizzazione". Inoltre, ha violato il GDPR in relazione ai propri obblighi di trasparenza per tutte e tre le funzioni sopra menzionate e alla conservazione dei dati di localizzazione.