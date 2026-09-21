Googlebook: il modello Acer è l'unico che diventa anche un tablet

Acer Googlebook 14: OLED 2,8K e Intel Core Ultra

Il display dell'Acer Googlebook 14 utilizza un pannello OLED da 14 pollici con risoluzione di 2.880 x 1.800 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Acer dichiara inoltre una copertura completa dello spazio colore DCI-P3, una caratteristica che punta a rendere il notebook adatto anche a chi lavora con contenuti visivi.

Sul fronte hardware sono disponibili processori Intel Core Ultra, fino al modello Ultra 7 355, abbinati a 16 o 32 GB di memoria LPDDR5X. La configurazione è pensata anche per le funzioni di IA eseguite direttamente sul dispositivo, uno degli elementi centrali dell'esperienza Googlebook.

Acer dichiara un'autonomia massima di 16 ore, mentre il peso si ferma a 1,18 kg. Le dimensioni e il formato convertibile rendono quindi il dispositivo utilizzabile anche come tablet, senza rinunciare alla tastiera quando serve lavorare in modalità tradizionale.

Il modello presenta anche un'altra differenza rispetto ad alcuni degli altri Googlebook annunciati al debutto. Acer non ha adottato il trackpad aptico presente sulle proposte di ASUS, HP e Lenovo. La dotazione resta comunque concentrata sulle caratteristiche del display e sulla possibilità di utilizzare una penna compatibile.

Negli Stati Uniti il Googlebook 14 parte da 899 dollari (circa 765 euro) nella configurazione con Intel Core Ultra 5 e 16 GB di RAM, mentre in Europa il prezzo parte da 1.199€. La disponibilità è prevista all'inizio di ottobre insieme agli altri modelli della nuova famiglia. Per l'Italia, invece, non sono ancora stati comunicati né il prezzo ufficiale né una data di commercializzazione.