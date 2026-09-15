Un monitor con una forma tutta particolare: 43,8 pollici curvo con risoluzione 5K e lo strano formato 24:9

Ma visto che il mercato dei monitor continua a sperimentare formati sempre meno convenzionali, qui le dimensioni dello schermo non sono l'unico elemento particolare. La risoluzione raggiunge infatti 5760 × 2160 pixel, mentre il pannello utilizza retroilluminazione Mini LED e può arrivare a 180 Hz. Una combinazione che punta sia alla gestione di numerose applicazioni sia all'utilizzo con videogiochi ad alta frequenza.

HKC ha presentato il Tianqi 43H180C , un modello da 43,8 pollici che si distingue soprattutto per il rapporto d'aspetto 24:9, una configurazione finora inedita per questa diagonale.

HKC Tianqi 43H180C: caratteristiche e risoluzione

Il formato 24:9 rappresenta comunque la principale novità del Tianqi 43H180C. Altri monitor da 43,8 pollici prodotti da marchi come Acer, INNOCN e Sceptre utilizzano generalmente un rapporto 32:9 con risoluzione 3840 × 1080 pixel. HKC sceglie invece una configurazione più alta e meno larga, con 5760 × 2160 pixel.

HKC Tianqi 43H180C

La risoluzione comporta quasi il 50% di pixel in più rispetto al 4K standard da 3840 × 2160. Il risultato dovrebbe garantire una maggiore densità di dettaglio, ma richiede anche una notevole capacità di elaborazione alla GPU, soprattutto durante l'esecuzione dei videogiochi.

La superficie utilizza una curvatura 1000R, quindi molto accentuata e pensata per seguire maggiormente il campo visivo dell'utente. L'azienda dichiara inoltre che il pannello copre il 99% dello spazio colore DCI-P3 e sfrutta la retroilluminazione Mini LED, caratteristiche che rendono il monitor interessante anche al di fuori del gaming.

Uno degli utilizzi più particolari riguarda la possibilità di suddividere lo schermo in tre sezioni da 1920 × 2160 pixel. Il monitor può essere utilizzato come se fossero presenti tre display affiancati, una configurazione potenzialmente utile per produttività, gestione di più finestre e applicazioni professionali.

Il refresh rate massimo raggiunge 180 Hz. Sulla carta è un valore elevato, ma raggiungerlo durante il gaming alla risoluzione nativa sarà tutt'altro che semplice. Anche schede video di fascia molto alta dovranno gestire un carico considerevole quando saranno chiamate a produrre un numero elevato di fotogrammi a 5760 × 2160 pixel.

Sul fronte della connettività sono presenti una porta DisplayPort 2.1, una funzione KVM per controllare più dispositivi con le stesse periferiche e una porta USB-C con alimentazione fino a 96 W. Il monitor può quindi inserirsi anche in configurazioni dove vengono utilizzati contemporaneamente più computer.

HKC non ha ancora comunicato prezzo e disponibilità del Tianqi 43H180C sui mercati internazionali. Il modello resta un prodotto particolarmente curioso, soprattutto per la combinazione tra diagonale, formato 24:9 e risoluzione 5760 × 2160. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe avere un monitor di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.