Teardown ha ricevuto un grosso aggiornamento multiplayer gratuito con tante novità

Nonostante sia uscito ormai da alcuni anni, Teardown continua ad essere giocato e supportato dagli sviluppatori come dimostra il nuovo e grosso aggiornamento multiplayer gratuito pubblicato proprio in queste ore, che apporta tante novità al gioco su questo fronte.

Tante nuove modalità di gioco

"Tuxedo Labs è entusiasta di lanciare oggi l'aggiornamento multiplayer online di Teardown su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, offrendo ai giocatori su console la possibilità di vivere insieme, per la prima volta, il mondo completamente distruttibile del gioco", si legge nel messaggio pubblicato dal team.

"Unite le forze per affrontare la campagna del gioco base in modalità cooperativa, sfidatevi testa a testa nelle modalità multiplayer o semplicemente scatenate il caos nella modalità Sandbox".

Queste sono le principali novità introdotte dal nuovo aggiornamento a Teardown:

Modalità Sandbox: date sfogo alla vostra creatività (o alla vostra distruttività) con risorse illimitate nella modalità Sandbox

Campagna cooperativa : giocate la campagna del gioco base con 40 missioni in modalità cooperativa, scoprendo insieme possibilità di gioco uniche e emergenti

: giocate la campagna del gioco base con 40 missioni in modalità cooperativa, scoprendo insieme possibilità di gioco uniche e emergenti Multigiocatore competitivo : sfidatevi in classiche modalità multigiocatore come Deathmatch, Team Deathmatch e Capture the Flag

: sfidatevi in classiche modalità multigiocatore come Deathmatch, Team Deathmatch e Capture the Flag Due nuove mappe ufficiali : scopri nuove arene per il caos e la distruzione a Splitfield Estate (con la modalità di gioco integrata "Ladri di tesori") e a Cratertown, progettata per essere speculare nelle modalità di gioco a squadre

: scopri nuove arene per il caos e la distruzione a Splitfield Estate (con la modalità di gioco integrata "Ladri di tesori") e a Cratertown, progettata per essere speculare nelle modalità di gioco a squadre Decine di avventure mod: esplora una raccolta curata di mod della community multigiocatore, tra cui oltre 40 mod aggiornate dai Mod Pack 1-4 e il Mod Pack 6 appena pubblicato, che introduce 30 mod pensate per il multigiocatore come Battle Royale, Vehicle Sumo e Prop Hunt

Dopo gli ottimi risultati raggiunti su PC, Teardown è arrivato poi anche su PS5 e Xbox Series X|S, proseguendo il proprio percorso di successo. Si tratta di un gioco sandbox costruito in voxel e incentrato sulla possibilità di interazione e distruzione degli scenari a livelli veramente notevoli.