Teardown: data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S, sarà su PS Plus Extra al D1

Il DLC aggiunge una nuova storia ambientata nel passato: avremo armi e strumenti da Far West e dovremo distruggere una polverosa città mineraria. L'idea alla base del gameplay rimane però la stessa: dovremo portare a termine una rapina, sfruttando però anche nuovi elementi interattivi, come cavalli e carrozze.

Il pass stagionale di Teardown

Il pass stagione di Teardown include anche altri contenuti oltre a Time Campers, compreso Folkrace previsto per la primavera 2024. Si tratta di un altro DLC che propone un'esperienza automobilistica che ci mette al volante di "una flotta di veicoli unici per affrontare nuove gare e sfide distruttive".

Inoltre, sono previsti altri due DLC - per ora misteriosi - sempre per il 2024. Per il momento non è noto il prezzo del pass stagione di Teardown.