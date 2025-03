Teardown diventerà multiplayer con un nuovo aggiornamento in arrivo

Teardown è diventato una sorta di cult tra i giocatori, con una community che rimane sempre piuttosto attiva soprattutto su PC, grazie alle particolarità del gameplay, dunque il fatto che stia per avere anche la modalità multiplayer aiuterà probabilmente a mantenere compatta l'utenza intorno a questo strano titolo.

Il team Tuxedo Labs ha annunciato di aver intenzione di lanciare un aggiornamento che comporterà l'aggiunta del multiplayer a Teardown, con un inserimento graduale partendo dall'Experimental Branch del gioco per poi diventare un update ufficiale più avanti, ma non c'è ancora una tempistica precisa.

In assenza di una data di uscita fissata, per il momento gli sviluppatori hanno riferito di aver intenzione di lanciare il nuovo aggiornamento nel corso del 2025, dunque ci sarà tempo per tornare sulla questione, anche perché con la pubblicazione della versione in accesso anticipato attraverso l'Experimental Branch ci sarà modo di vedere come funzioni la nuova modalità, e per gli sviluppatori di raccogliere feedback e dati.