Xbox Game Pass ha già 6 giochi confermati per aprile su PC e console, in attesa degli annunci ufficiali

Questa è la lista dei giochi già confermati per aprile su Game Pass, con relative date di uscita:

Si tratta, peraltro, di un catalogo davvero ricco, nonostante sia ancora parziale, visto che si basa solo su quei titoli che sono stati già annunciati come in arrivo al lancio su Game Pass, ma che rappresentano solo una parte di tutti quelli che arriveranno all'interno del servizio nel corso di aprile.

Siamo ancora in pieno marzo e in attesa dell'annuncio ufficiale sui giochi in arrivo nella seconda metà di questo mese, ma già possiamo avere un'idea di alcuni dei titoli previsti per il prossimo su Xbox Game Pass , considerando che ci sono già 6 giochi confermati per il mese di aprile su PC e console .

Una lineup già molto interessante

Questi sono i sei giochi previsti arrivare direttamente al lancio nel catalogo di game pass durante il mese di aprile e verranno affiancati da altri titoli non ancora annunciati per il servizio, attraverso le comunicazioni ufficiali di Microsoft che solitamente arrivano a settimane alterne e in questo caso dovrebbero giungere tra la fine di marzo e l'inizio di aprile.

Già così la lineup si presenta però molto interessante: a guidare la fila c'è South of Midnight, il nuovo gioco di Compulsion Games che rappresenta uno dei titoli first party da parte di Xbox Game Studios in arrivo quest'anno.

Si presenta come un'affascinante action adventure in terza persona caratterizzato da una particolare ambientazione che richiama la magia del "profondo sud" degli USA, fra blues e reinterpretazioni moderne di leggende folkloristiche, che abbiamo analizzato più nel dettaglio nel nostro provato di South of Midnight.

L'altro gioco da segnare sul calendario è Clair Obscur: Expedition 33, una sorta di avventura con elementi da RPG in stile quasi nipponico, nonostante provenga da un team francese, che rappresenta una delle produzioni di maggior fascino e ambizione previste in questa parte dell'anno.

Da non sottovalutare nemmeno Blue Prince, che per l'ex-PlayStation Shuhei Yoshida potrebbe aspirare ad essere addirittura un Game of the Year.