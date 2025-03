Ecco cinque giochi PS5 a meno di 5 euro su PlayStation Store

I nostri consigli

Partiamo dalla Definitive Edition di The Last Case of Benedict Fox, che può essere vostra per 4,99€ anziché 24,99€, ma se disponete di un abbonamento a PlayStation Plus lo sconto aumenta e potete portarvi a casa il gioco per appena 2,49€.

Quello sviluppato da Plot Twist è un metroidvania senza dubbio interessante, caratterizzato da uno stile grafico molto peculiare e da una trama che vi terrà sicuramente incollati dall'inizio alla fine, mentre al comando dell'investigatore Benedict Fox proveremo a indagare sull'omicidio di una giovane coppia.

Per portare a termine l'incarico potremo contare non soltanto sulle abilità del protagonista, ma anche sulla sua sorprendente capacità di comunicare con un demone che si trova su di un piano parallelo della realtà e che può fargli varcare quella soglia all'occorrenza.

Una sequenza di combattimento di Mortal Shell

E gli altri giochi della nostra selezione? La Enhanced Edition di Mortal Shell a 2,99€ anziché 29,99€ rappresenta un modo eccellente per confrontarsi con un'esperienza soulslike dai tanti tratti originali, in cui controlliamo una creatura in grado di prendere il controllo dei corpi dei nemici uccisi.

Per i nostalgici dell'epoca d'oro degli sparatutto abbiamo poi la recente remaster del classico Quake, disponibile in promozione a 3,99€ anziché 9,99€: un'occasione da non perdere per i tantissimi fan del titolo targato id Software, che ha ancora tanto da dire.

Cal Kestis affronta un veicolo dell'Impero in Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order ha bisogno di ben poche presentazioni, e l'aggiornamento per PS5 lo rende a maggior ragione un titolo da non perdere, specie se avete la possibilità di acquistarlo su PlayStation Store per appena 4,99€ anziché 49,99€, approfittando dunque di uno sconto pari al 90%.

Infine c'è Wonder Boy: The Dragon's Trap, il remake targato DotEmu di un grande classico del genere platform, che grazie alle offerte del Mega Marzo può essere vostro per 4,99€ anziché 19,99€.